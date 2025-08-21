Grupa Polski na MŚ siatkarek. Z kim grają polskie siatkarki? Terminarz, grupa G
Mistrzostwa Świata siatkarek w Tajlandii rozpoczną się 22 sierpnia. W turnieju wezmą udział 32 państwa, które zostały podzielone na osiem grup. Jedną z nich jest grupa G.
Reprezentacja Polski jest najwyżej klasyfikowaną drużyną, która zakwalifikowała się do mistrzostw świata za pośrednictwem rankingu światowego. Polki wystąpiły na czempionacie 11 razy, zdobywając trzy medale. Srebro podczas inauguracyjnej edycji w 1952 roku oraz brąz w 1956 i 1962 roku. Podopieczne Stefano Lavariniego niespełna miesiąc temu zdobyły brązowy medal Ligi Narodów.
Niemki również zakwalifikowały się do turnieju poprzez miejsce w rankingu FIVB, w którym zajmują 11. pozycje. Reprezentacja Niemiec była jak dotąd na 17 edycjach turnieju w których nie zdobyła medalu. W 1974 i 1986 roku jako RFN siatkarki zajęły czwarte miejsce.
Kenia zdobyła jedno z afrykańskich miejsc na mistrzostwach świata wygrywając mistrzostwa Afryki w 2023 roku. Od czasu ich występu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie rozegrały żadnego oficjalnego spotkania zaliczającego się do światowego rankingu, w którym zajmują 23. miejsce. Kenijki wzięły udział jak dotąd w siedmiu edycjach turnieju. W 1994 i 1998 roku zajęły 13. miejsce, co jest ich najlepszym wynikiem w historii.
Reprezentacja Wietnamu to jeden z debiutantów na tegorocznych mistrzostwach świata. Awans zapewniło im czwarte miejsce podczas mistrzostw Azji AVC w 2023 roku. W rankingu światowym Wietnamki zajmują 22. miejsce.
Terminarz grupy G:
Niemcy - Kenia - 23 sierpnia godz. 12:00
Polska - Wietnam - 23 sierpnia godz. 15:30
Niemcy - Wietnam - 25 sierpnia godz. 12:00
Polska - Kenia - 25 sierpnia godz. 15:30
Kenia - Wietnam - 27 sierpnia godz. 12:00
Polska - Niemcy- 27 sierpnia godz. 15:30