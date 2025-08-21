Grupa Polski na MŚ siatkarek. Z kim grają polskie siatkarki? Terminarz, grupa G

Reprezentacja Polski jest najwyżej klasyfikowaną drużyną, która zakwalifikowała się do mistrzostw świata za pośrednictwem rankingu światowego. Polki wystąpiły na czempionacie 11 razy, zdobywając trzy medale. Srebro podczas inauguracyjnej edycji w 1952 roku oraz brąz w 1956 i 1962 roku. Podopieczne Stefano Lavariniego niespełna miesiąc temu zdobyły brązowy medal Ligi Narodów.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecze?

Niemki również zakwalifikowały się do turnieju poprzez miejsce w rankingu FIVB, w którym zajmują 11. pozycje. Reprezentacja Niemiec była jak dotąd na 17 edycjach turnieju w których nie zdobyła medalu. W 1974 i 1986 roku jako RFN siatkarki zajęły czwarte miejsce.

Kenia zdobyła jedno z afrykańskich miejsc na mistrzostwach świata wygrywając mistrzostwa Afryki w 2023 roku. Od czasu ich występu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie rozegrały żadnego oficjalnego spotkania zaliczającego się do światowego rankingu, w którym zajmują 23. miejsce. Kenijki wzięły udział jak dotąd w siedmiu edycjach turnieju. W 1994 i 1998 roku zajęły 13. miejsce, co jest ich najlepszym wynikiem w historii.

Reprezentacja Wietnamu to jeden z debiutantów na tegorocznych mistrzostwach świata. Awans zapewniło im czwarte miejsce podczas mistrzostw Azji AVC w 2023 roku. W rankingu światowym Wietnamki zajmują 22. miejsce.

Terminarz grupy G:

Niemcy - Kenia - 23 sierpnia godz. 12:00

Polska - Wietnam - 23 sierpnia godz. 15:30

Niemcy - Wietnam - 25 sierpnia godz. 12:00

Polska - Kenia - 25 sierpnia godz. 15:30

Kenia - Wietnam - 27 sierpnia godz. 12:00

Polska - Niemcy- 27 sierpnia godz. 15:30

AK, Polsat Sport