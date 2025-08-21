MotoGP na żywo. GP Węgier - transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
Przed nami kolejny wyścig MotoGP w tym sezonie. Tym razem zawodnicy rywalizować będą na węgierskim torze Balaton Park. Transmisja TV i stream online GP Węgier na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go.
Kibice MotoGP już zacierają ręce na kolejny wyścig w tym sezonie. W dniach 22-24 sierpnia przeniesiemy się na Węgry. To właśnie tam, na torze Balaton pojawią się największe gwiazdy MotoGP.
ZOBACZ TAKŻE: Szósty raz z rzędu! Kolejny rewelacyjny występ Hiszpana
W piątek odbędą się dwa treningi, będące wstępem do ogromnych emocji czekających nas w weekend. W sobotę przed południem rozegrane zostaną kwalifikacje, a później sprint. Główny wyścig zaplanowano na niedzielę.
Czy tym razem ponownie swoją jazdą zachwyci nas Marc Marquez? Warto przypomnieć, że Hiszpan w tym sezonie zebrał już w sumie 381 punktów, wygrywając aż osiem wyścigów.
Transmisje z GP Węgier na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl oraz online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl