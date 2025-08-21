MŚ siatkarzy: Polska - Korea Południowa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Polska - Korea Południowa, czyli czas na drugie spotkanie polskich siatkarzy w fazie grupowej mistrzostw świata do lat 21. Transmisja w piątek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.
Trwają siatkarskie mistrzostwa świata do lat 21. Wśród faworytów do końcowego triumfu wymieniana jest reprezentacja Polski. W pierwszym meczu fazy grupowej podopieczni Piotra Grabana zmierzyli się z Portoryko, triumfując w trzech setach.
W drugiej kolejce Biało-Czerwoni zmierzą się z Koreą Południową, która w pierwszej kolejce rywalizowała z Kanadą.
Biało-Czerwoni trafili do grupy B. W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).
Na poprzednich mistrzostwach, które odbyły się w 2023 roku w Bahrajnie, młodzi polscy siatkarze wywalczyli piąte miejsce.
Transmisja meczu Polska - Korea Południowa w piątek 22 sierpnia w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 7.50.Przejdź na Polsatsport.pl