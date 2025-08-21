Nie żyje legenda sportu. Gwiazdy składają kondolencje

Znany trener zmarł w środę. O jego śmierci poinformowała córka - Martina Sailer.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany skoczek narciarski. Stawał na podium w Zakopanem

Mężczyzna był pionierem w świecie narciarstwa alpejskiego. Swoich podopiecznych szkolił na słynnym Buck Hill Camp w Minnesocie. Trenował tam m.in. Kristinę Koznick, Sarah Schleper i Resi Stiegler. Należał do USA Ski Hall of Fame.

Jedną z najsłynniejszych podopiecznych Sailera była złota medalistka olimpijska i mistrzostw świata, Lindsey Vonn.

"Mój trener odszedł. Trudno to ująć w słowa, jak wielki wpływ miał Erich Sailer na moje życie, ale postaram się... Erich był więcej niż tylko moim trenerem narciarskim. Erich był moją rodziną. Nie ma wątpliwości, że bez niego nie byłabym tą osobą ani narciarką, jaką jestem dzisiaj. Cała społeczność wyścigów narciarskich nie byłaby taka sama bez niego. On osobiście zrobił więcej dla narciarstwa niż jakikolwiek inny trener w Ameryce, a może i na świecie" - brzmi część pożegnalnego wpisu Amerykanki.

Kondolencje rodzinie zmarłego złożyli również inni trenowani przez niego w przeszłości sportowcy.

KP, Polsat Sport