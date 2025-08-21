Oficjalnie! Zdobywca Ligi Europy zagra w Betclic 1. Lidze
Hiszpan Israel Puerto został piłkarzem 1. ligowej FKS Stali Mielec. Obrońca grał w Polsce w ekstraklasie w Śląsku Wrocław i Jagielloni Białystok.
32-latek w poprzednim sezonie grał w rumuńskim zespole FC Buzau.
ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Król strzelców Ekstraklasy przejdzie testy medyczne przed transferem
"W swoim CV posiada grę w takich klubach jak Sevilla, Racing, Lugo, Mirandes. Z Sewillą świętował w sezonie 2013/2014 zdobycie Ligi Europy" - można przeczytać w czwartkowym komunikacie mieleckiego klubu. Przypomniano w nim, że rozegrał 94 spotkania w polskiej ekstraklasie.
Kontrakt ze Stalą ma obowiązywać do końca czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia umowy przez klub o kolejny sezon.
Stal po 5. kolejce spotkań w tabeli 1. ligi zajmowała 15. miejsce z dorobkiem 4 pkt. W czwartek wieczorem rozegra kolejny pojedynek ligowy. Na swoim stadionie zmierzy się z Odrą Opole.Przejdź na Polsatsport.pl