Oficjalnie! Zdobywca Ligi Europy zagra w Betclic 1. Lidze

Piłka nożna

Hiszpan Israel Puerto został piłkarzem 1. ligowej FKS Stali Mielec. Obrońca grał w Polsce w ekstraklasie w Śląsku Wrocław i Jagielloni Białystok.

Oficjalnie! Zdobywca Ligi Europy zagra w Betclic 1. Lidze
fot. Cyfrasport
Oficjalnie! Zdobywca Ligi Europy zagra w Betclic 1. Lidze

32-latek w poprzednim sezonie grał w rumuńskim zespole FC Buzau.

 

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Król strzelców Ekstraklasy przejdzie testy medyczne przed transferem

 

"W swoim CV posiada grę w takich klubach jak Sevilla, Racing, Lugo, Mirandes. Z Sewillą świętował w sezonie 2013/2014 zdobycie Ligi Europy" - można przeczytać w czwartkowym komunikacie mieleckiego klubu. Przypomniano w nim, że rozegrał 94 spotkania w polskiej ekstraklasie.

 

Kontrakt ze Stalą ma obowiązywać do końca czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia umowy przez klub o kolejny sezon.

 

Stal po 5. kolejce spotkań w tabeli 1. ligi zajmowała 15. miejsce z dorobkiem 4 pkt. W czwartek wieczorem rozegra kolejny pojedynek ligowy. Na swoim stadionie zmierzy się z Odrą Opole.

JŻ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kosowo - Izrael 1:0. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 