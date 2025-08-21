Piłkarska Bundesliga w kanałach Eleven Sports oraz Polsat Sport

Eleven Sports to oficjalny polski nadawca Bundesligi od sezonu 2025/26 do 2028/29 włącznie. Dzięki porozumieniu nadawcy ze sportową redakcją Polsatu, dwa mecze każdej kolejki startującego właśnie sezonu, dostępne będą równolegle na żywo także w kanałach Polsat Sport, a dwa kolejne w formie retransmisji.

W gronie komentatorów Polsatu Sport, pracujących przy Bundeslidze są m.in. Tomasz Hajto, Andrzej Janisz czy Roman Kołtoń. Z kolei Bożydar Iwanow już od poprzedniego sezonu wspiera redakcję Eleven Sports przy transmisjach Bundesligi.

- Bardzo cieszymy się z powrotu Bundesligi do Polsatu Sport. Myślę, że dzięki temu rozgrywki zyskają zarówno zasięgowo, jak i promocyjnie. Tradycyjnie na niemieckich boiskach występują Polacy, a my zawsze staramy się być z naszymi kamerami i transmisjami tam, gdzie są Biało-Czerwoni. To doskonałe rozwinięcie oferty piłkarskiej Polsatu Sport, gdzie w weekendy kibice będą mogli śledzić Bundesligę, a w czwartki europejskie puchary pod postacią Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA – powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

- W Eleven Sports pokażemy na żywo wszystkie mecze każdej kolejki ligi niemieckiej, a dwa spotkania będą równolegle transmitowane także na antenach Polsatu Sport. Dzięki temu jedna z najlepszych europejskich lig piłkarskich zyska jeszcze większą ekspozycję. Współpraca dwóch czołowych stacji sportowych to dla Bundesligi dodatkowa szansa na promocję i wzrost popularności tych rozgrywek w Polsce – dodał Patryk Mirosławski, COO Eleven Sports.

Dwa pierwsze mecze Bundesligi, które pokaże Polsat Sport Premium 1 będą transmitowane już w najbliższy weekend. Sobotnie starcie FC Heidenheim – VfL Wolfsburg rozpocznie się o godz. 15:25, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Szymon Rojek i Tomasz Hajto. O tej samej godzinie i na tym samym kanale, ale w niedzielę 24 sierpnia kibice będą mogli obejrzeć konfrontację FSV Mainz – FC Koeln, którą skomentują Tomasz Włodarczyk i Roman Kołtoń. W sobotę w formie retransmisji w Polsacie Sport Premium 1 dostępne będą także spotkania Bayern Monachium – RB Lipsk oraz St. Pauli – Borussia Dortmund.

