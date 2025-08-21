Polacy poznali rywali w eliminacjach MŚ. 12 miejsc do obsadzenia

Holendrzy wygrali grupę F z bilansem 3-1, a Austriacy zajęli drugą lokatę (2-2). Najsłabsza, bez awansu, była w tej stawce Bułgaria (1-3).

ZOBACZ TAKŻE: Liderka na dłużej w klubie. Przedłużyła kontrakt

Drużyny europejskie - 24 uczestników rozpoczynających się za kilka dni ME oraz osiem ekip z prekwalifikacji, zostały przydzielone do ośmiu czterozespołowych grup eliminacji MŚ na podstawie miejsc zajmowanych w rankingu FIBA. 32 zespoły będą rywalizować w dwóch etapach kwalifikacji o 12 miejsc w mundialu.

Polska losowana była w maju z trzeciego koszyka, a Łotwa, piąta ekipa MŚ 2023 i współgospodarz tegorocznego Eurobasketu - z drugiego.

Pierwszy etap eliminacji rozpocznie się w listopadzie, a zakończy w lipcu 2026 r. Awans do drugiego etapu wywalczą po trzy najlepsze zespoły, które stworzą nowe cztery grupy krzyżując się z rywalami według klucza: A i B (gr. I), C i D (gr. J), E i F (gr. K), G i H (gr. L). Potencjalni rywale Biało-Czerwonych w drugim etapie to zespoły z grupy E, w której znalazły się: Niemcy, Izrael, Cypr i zwycięzca prekwalifikacji z grupy D. W tym etapie walka potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027. Awans do MŚ w Katarze (27 sierpnia - 12 września 2027) wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup z II etapu.

Polska, ósma drużyna MŚ 2019 w Chinach, do czempionatu globu w 2024 r. nie zakwalifikowała się. Odpadła już po pierwszym etapie kwalifikacji europejskich, przegrywając w grupie bezpośrednią rywalizację z Estonią. To spowodowało, że Polacy musieli uczestniczyć w prekwalifikacjach do Eurobasketu 2025 i wywalczyli je sportowo. W konsekwencji wycofania się Ukrainy z organizacji ME Polska otrzymała prawa do goszczenia jednej z grup i ta odbędzie się w Katowicach. Na inaugurację - w czwartek 28 sierpnia - Polska zmierzy się ze Słowenią.

JŻ, PAP