Polka nie wystąpi w US Open. Minimalna porażka w kwalifikacjach

W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa.

W grze pozostaje Linda Klimovicova, która w drugiej, przedostatniej, rundzie kwalifikacji zagra w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

KP, PAP