Polka nie wystąpi w US Open. Minimalna porażka w kwalifikacjach

Tenis

Maja Chwalińska nie zdołała awansować do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. W drugiej rundzie eliminacji w Nowym Jorku polska tenisistka przegrała z Indonezyjką Janice Tjen 5:7, 5:7.

fot. PAP
Maja Chwalińska

W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa.

 

W grze pozostaje Linda Klimovicova, która w drugiej, przedostatniej, rundzie kwalifikacji zagra w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

 

Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

KP, PAP
