Polka nie wystąpi w US Open. Minimalna porażka w kwalifikacjach
Maja Chwalińska nie zdołała awansować do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. W drugiej rundzie eliminacji w Nowym Jorku polska tenisistka przegrała z Indonezyjką Janice Tjen 5:7, 5:7.
Maja Chwalińska
W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa.
W grze pozostaje Linda Klimovicova, która w drugiej, przedostatniej, rundzie kwalifikacji zagra w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.
Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.Przejdź na Polsatsport.pl
