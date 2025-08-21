Polki gotowe do startu na mistrzostwach świata! „Oczekiwania są większe niż cztery lata temu”

Przed nami kolejny wielki turniej dla polskiej siatkówki! Reprezentantki Polski są już w Tajlandii, gdzie w sobotę (23 sierpnia) rozpoczną zmagania w fazie grupowej mistrzostw świata. Kadra wystąpi w bardzo odświeżonym wydaniu względem poprzedniej edycji globalnego czempionatu. W składzie powołanym przez Stefano Lavariniego znalazły się tylko cztery zawodniczki, które występowały w ostatnim turnieju mistrzostw świata.

- Dzisiaj właśnie z Martyną Czyrniańską rozmawiałyśmy o tym, która zauważyła, że żadna z naszych przyjmujących nie była jeszcze na mistrzostwach świata. Rzeczywiście wówczas zaczęłam się zastanawiać nad tym i liczyć. Jest to dość zaskakująca liczba. A czy wracam do tamtego turnieju? Już raczej nie. Staram się skupiać na tym co jest tu i teraz – powiedziała Katarzyna Wenerska, rozgrywająca reprezentacji Polski.

Mistrzostwa świata to duży turniej, który wiąże się z równie wielkimi oczekiwaniami. Jak do tego podchodzą polskie siatkarki?

- Zagrałyśmy trzy lata dobrej siatkówki i przed nami wielki sprawdzian. Same mamy większe oczekiwania niż cztery lata temu i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że po tym turnieju każda z nas będzie mogła sobie powiedzieć, że jest z siebie zadowolona i osiągniemy super wynik – dodała Wenerska.

Najważniejsza praca przed takim turniejem jest wykonywana w hali treningowej. Jaka atmosfera panuje w ekipie Polek, które mają za sobą długie przygotowania do turnieju?

- Według mnie jest spokój. Fajnie pracujemy na treningach i widać po nas skupienie oraz spokój. Każda z nas chce, aby ten turniej się rozpoczął i nie możemy się tego doczekać – dodała reprezentantka Polski.

Reprezentacja Polski wystąpi w grupie G. W meczach pierwszej części turnieju zmierzy się kolejno z Wietnamem (23 sierpnia), Kenią (25 sierpnia) oraz Niemcami (27 sierpnia). Jak na poszczególne spotkania zapatruje się rozgrywająca kadry?

- Jesteśmy przed pierwszą odprawą. Sama jestem ciekawa. Kenię kojarzymy z igrzysk olimpijskich. Wietnam to wielka niewiadoma. Liczę na to, że mecze wprowadzą nas do tego, że zagramy na dobrym poziomie i przygotują nas one do najtrudniejszego meczu z Niemkami – podsumowała Wenerska.

Cała rozmowa Bożeny Pieczko z Katarzyną Wenerską w materiale wideo.

PI, Polsat Sport