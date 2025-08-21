Polscy napastnicy błysnęli. Bramki w eliminacjach Ligi Europy
Adam Buksa z duńskiego Midtjylland i Karol Angielski z cypryjskiego AEK Larnaka zdobyli bramki dla swoich drużyn w pierwszych meczach czwartej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy.
Adam Buksa
Buksa w 15. minucie otworzył wynik meczu, w którym Midtjylland pokonało u siebie fińskie KuPS 4:0. Polak przebywał na boisku do 61. minuty.
Angielski także trafił na 1:0, ale jego zespół ostatecznie przegrał na wyjeździe z norweskim SK Brann 1:2. On został zmieniony w 66. minucie.
Polski klub w tych rozgrywkach Lech Poznań przegrał u siebie z belgijskim KRC Genk 1:5.
Rewanżowe mecze odbędą się za tydzień.
