Polscy napastnicy błysnęli. Bramki w eliminacjach Ligi Europy

Piłka nożna

Adam Buksa z duńskiego Midtjylland i Karol Angielski z cypryjskiego AEK Larnaka zdobyli bramki dla swoich drużyn w pierwszych meczach czwartej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy.

Polscy napastnicy błysnęli. Bramki w eliminacjach Ligi Europy
fot. PAP
Adam Buksa

Buksa w 15. minucie otworzył wynik meczu, w którym Midtjylland pokonało u siebie fińskie KuPS 4:0. Polak przebywał na boisku do 61. minuty.

 

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Król strzelców Ekstraklasy przejdzie testy medyczne przed transferem

 

Angielski także trafił na 1:0, ale jego zespół ostatecznie przegrał na wyjeździe z norweskim SK Brann 1:2. On został zmieniony w 66. minucie.

 

Polski klub w tych rozgrywkach Lech Poznań przegrał u siebie z belgijskim KRC Genk 1:5.

 

Rewanżowe mecze odbędą się za tydzień.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM BUKSAKAROL ANGIELSKILIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Dinamo City 2:0. Gol Afimico Pululu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 