Polscy napastnicy błysnęli. Bramki w eliminacjach Ligi Europy

Buksa w 15. minucie otworzył wynik meczu, w którym Midtjylland pokonało u siebie fińskie KuPS 4:0. Polak przebywał na boisku do 61. minuty.

Angielski także trafił na 1:0, ale jego zespół ostatecznie przegrał na wyjeździe z norweskim SK Brann 1:2. On został zmieniony w 66. minucie.

Polski klub w tych rozgrywkach Lech Poznań przegrał u siebie z belgijskim KRC Genk 1:5.

Rewanżowe mecze odbędą się za tydzień.

KP, PAP