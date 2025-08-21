Polska - Finlandia na żywo. Relacja live i wynik online mecz polskich koszykarzy

W środę w południe reprezentacja Polski koszykarzy udała się z Krakowa do Helsinek na ostatni mecz towarzyski przed ME, które rozpoczną się w Katowicach 28 sierpnia.

Terminarz meczów Polski na EuroBaskecie 2025. Kiedy grają?

W Sosnowcu Polska przegrała w niedzielę z Finami 88:97, a do wygranej poprowadził rywali gwiazdor z ligi NBA Lauri Markkanen, który miał 42 pkt i 12 zbiórek.

42. edycja ME Europy rozegrana zostanie w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Biało-czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Wszystkie będą rozpoczynać o 20.30. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Finlandia na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport