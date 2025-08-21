Polska - Korea Południowa. Kiedy mecz polskich siatkarzy? O której godzinie MŚ?

Czas na drugi mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21. W pierwszej kolejce Biało-Czerwoni zmierzyli się z Portoryko, wygrywając w trzech setach. W drugiej kolejce podopieczni Piotra Grabana będą rywalizować z Koreą Południową, która na dzień dobry rywalizowała się z Kanadą.

Polacy są wymieniani w gronie faworytów do medalu czempionatu. Na poprzednich mistrzostwach, które odbyły się w 2023 roku w Bahrajnie, wywalczyli piąte miejsce.

Biało-Czerwoni trafili do grupy B. W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).

Polska - Korea Południowa. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Korea Południowa na MŚ siatkarzy? To pytanie z pewnością zadają sobie polscy kibice. Mecz Polska - Korea Południowa zostanie rozegrany w piątek 22 sierpnia. Godzina meczu Polska - Korea Południowa to 8.30 polskiego czasu.

