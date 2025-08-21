Polska - Korea Południowa na żywo. Relacja live i wynik online siatkarze MŚ

Siatkówka

Polska - Korea Południowa, czyli drugie spotkanie polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21. Podopieczni Piotra Grabana rywalizują w grupie B.

 

W pierwszej kolejce w trzech setach ograli Portoryko, w drugiej natomiast zmierzą się z Koreą Południową.

 

Zobacz także: Znamy skład reprezentacji Polski na siatkarskie mistrzostwa świata

 

Biało-Czerwoni trafili do grupy B. W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).

 

Na poprzednich mistrzostwach, które odbyły się w 2023 roku w Bahrajnie, młodzi polscy siatkarze wywalczyli piąte miejsce.

 

Jak w tym roku wypadną Biało-Czerwoni?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Korea Południowa w piątek na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
