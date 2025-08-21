Polska - Korea Południowa. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?

Trwa rywalizacja siatkarzy w mistrzostwach świata do lat 21. Biało-Czerwoni rywalizują w grupie B. W pierwszej kolejce pewnie ograli Portoryko, triumfując w trzech setach.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek

W drugiej kolejce rywalami młodych Polaków będą ich rówieśnicy z Korei Południowej.

Biało-Czerwoni trafili do grupy B. W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).

Polska - Korea Południowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu polskich siatkarzy Polska - Korea Południowa poznamy w piątek 22 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Korea Południowa, przekonamy się w godzinach porannych - start meczu o godzinie 8.00 polskiego czasu.

Polsat Sport