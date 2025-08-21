Porażka reprezentacji Polski w ostatnim meczu przed Eurobasketem
Reprezentacja Polski koszykarzy po raz drugi przegrała z Finlandią, tym razem w Espoo 87:106 (19:27, 24:35, 24:22, 20:22). Dla obydwu drużyn był to ostatni sparing przed rozpoczynającymi się 27 sierpnia mistrzostwami Europy, których współgospodarzami są i Biało-Czerwoni, i „Suomi”.
W niedzielę zespół trenera Igora Milicica uległ Finom w Sosnowcu 88:97.
Był to ósmy mecz towarzyski Polaków przed ME - bilans to trzy zwycięstwa i pięć porażek.
Biało-Czerwoni ME zainaugurują w czwartek, 28 sierpnia wieczornym spotkaniem w Katowicach z Słowenią (gr. D). Finowie dzień wcześniej zmierzą się w Tampere z Szwecją (gr. B).
