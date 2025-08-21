Porażka reprezentacji Polski w ostatnim meczu przed Eurobasketem

Reprezentacja Polski koszykarzy po raz drugi przegrała z Finlandią, tym razem w Espoo 87:106 (19:27, 24:35, 24:22, 20:22). Dla obydwu drużyn był to ostatni sparing przed rozpoczynającymi się 27 sierpnia mistrzostwami Europy, których współgospodarzami są i Biało-Czerwoni, i „Suomi”.