Problemy mistrzów olimpijskich. Występ siatkarskiej gwiazdy stoi pod znakiem zapytania!
Mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Wiele reprezentacji trapi plaga urazów. Do grona kontuzjowanych zawodników dołączył przyjmujący reprezentacji Francji - Yacine Louati.
W środę "Trójkolorowi" wygrali w meczu towarzyskim z reprezentacją Serbii 3:1. Andrea Giani wciąż ma wątpliwości do tego, kto ostatecznie pojedzie na mistrzostwa świata. Według francuskich mediów kontuzji kostki doznał Yacine Louati, który po roku przerwy wrócił do Asseco Resovii Rzeszów. Zawodnik w trakcie wspomnianego sparingu poruszał się z założoną ortezą. Nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować.
Mistrzowie olimpijscy z Paryża czekają na powrót Earvina Ngapetha. Gwiazda reprezentacji po powrocie do zdrowia próbuje wrócić do dobrej dyspozycji. Jego występ na mistrzostwach świata nie został jeszcze potwierdzony.
Mistrzostwa świata rozpoczną się 12 września na Filipinach. Francuzi są faworytem swojej grupy, w której zagrają z Argentyną, Koreą Południową oraz Finlandią.
