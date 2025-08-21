Problemy mistrzów olimpijskich. Występ siatkarskiej gwiazdy stoi pod znakiem zapytania!

Siatkówka

Mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Wiele reprezentacji trapi plaga urazów. Do grona kontuzjowanych zawodników dołączył przyjmujący reprezentacji Francji - Yacine Louati.

Problemy mistrzów olimpijskich. Występ siatkarskiej gwiazdy stoi pod znakiem zapytania!
Fot. Cyfrasport
Yacine Louati.

W środę "Trójkolorowi" wygrali w meczu towarzyskim z reprezentacją Serbii 3:1. Andrea Giani wciąż ma wątpliwości do tego, kto ostatecznie pojedzie na mistrzostwa świata. Według francuskich mediów kontuzji kostki doznał Yacine Louati, który po roku przerwy wrócił do Asseco Resovii Rzeszów. Zawodnik w trakcie wspomnianego sparingu poruszał się z założoną ortezą. Nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

 

Mistrzowie olimpijscy z Paryża czekają na powrót Earvina Ngapetha. Gwiazda reprezentacji po powrocie do zdrowia próbuje wrócić do dobrej dyspozycji. Jego występ na mistrzostwach świata nie został jeszcze potwierdzony.

 

Mistrzostwa świata rozpoczną się 12 września na Filipinach. Francuzi są faworytem swojej grupy, w której zagrają z Argentyną, Koreą Południową oraz Finlandią.

 

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKAYACINE LOUATI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Portoryko. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 