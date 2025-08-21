Problemy mistrzów olimpijskich. Występ siatkarskiej gwiazdy stoi pod znakiem zapytania!

W środę "Trójkolorowi" wygrali w meczu towarzyskim z reprezentacją Serbii 3:1. Andrea Giani wciąż ma wątpliwości do tego, kto ostatecznie pojedzie na mistrzostwa świata. Według francuskich mediów kontuzji kostki doznał Yacine Louati, który po roku przerwy wrócił do Asseco Resovii Rzeszów. Zawodnik w trakcie wspomnianego sparingu poruszał się z założoną ortezą. Nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

Mistrzowie olimpijscy z Paryża czekają na powrót Earvina Ngapetha. Gwiazda reprezentacji po powrocie do zdrowia próbuje wrócić do dobrej dyspozycji. Jego występ na mistrzostwach świata nie został jeszcze potwierdzony.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 12 września na Filipinach. Francuzi są faworytem swojej grupy, w której zagrają z Argentyną, Koreą Południową oraz Finlandią.

Blessé mardi à l’entraînement (torsion), Yacine Louati ne faisait pas partie du groupe pour affronter la Serbie. Il portait une attelle 😟



Une IRM, prévue ce jeudi, permettra d’évaluer la gravité de sa blessure.



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/Dnub9dnqIF — VolleyActu (@VolleyActu) August 21, 2025

AK, Polsat Sport