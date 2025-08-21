Problemy w kadrze Nikoli Grbicia! Norbert Huber kontuzjowany?
Norbert Huber zgłosił ból w udzie podczas trwającego właśnie zgrupowania reprezentacji Polski w Zakopanem. Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej poinformowano, że środkowy w piątek przejdzie badania.
Informację o problemach 27-latka udostępniono na profilu związku. W miejsce Hubera dowołany został inny polski środkowy - Mateusz Poręba.
"W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Huberta, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba" - napisano na profilu PZPS.
Przypomnijmy, że Huber ominął większą część sezonu reprezentacyjnego z powodu kontuzji, której doznał podczas Final Four Ligi Mistrzów.
Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach.