Problemy w kadrze Nikoli Grbicia! Norbert Huber kontuzjowany?

Informację o problemach 27-latka udostępniono na profilu związku. W miejsce Hubera dowołany został inny polski środkowy - Mateusz Poręba.

"W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Huberta, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba" - napisano na profilu PZPS.

W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba. pic.twitter.com/nSdWsd48jb — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 21, 2025

Przypomnijmy, że Huber ominął większą część sezonu reprezentacyjnego z powodu kontuzji, której doznał podczas Final Four Ligi Mistrzów.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach.