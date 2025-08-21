Przez sport do... zdrowia. Wyjątkowy panel Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

W trwającym ponad godzinę panelu, prowadzonym przez Annamarię Sobierajską z Polsatu Sport, podkreślono wiele korzyści - zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego - wynikających z regularnej aktywności ruchowej. Sportowe spojrzenie na rolę ruchu rzuciła Anna Kiełbasińska, profesjonalna lekkoatletka, wicemistrzyni olimpijsja z Tokio w sztafecie 4x400 metrów.

- Podczas dzisiejszego panelu chcemy opowiedzieć, jaki wpływ może mieć sport na rozwój i wychowanie młodzieży. Ja sama, z racji mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że sport w dużej mierze wychował mnie na taką osobę, jaką jestem dzisiaj - powiedziała Kiełbasińska.

Zaproszeni do dyskusji goście zastanawiali się, w jaki sposób rodzice lub opiekunowie mogą zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. "Zachęcić" było zresztą słowem-kluczem, na co zwrócił uwagę Jerzy Leziak, trener ju-jitsu i doradca programowy w Wiosce SOS w Kraśniku.

- Rodzice nie powinni zmuszać dzieci do sportu, ale powinni być dla nich przykładem, wzbudzać w nich zainteresowanie aktywnością ruchową. Aktywność daje dziecku korzyści fizyczne, psychiczne i społeczne - zaznaczył Leziak.

W podobnym tonie wypowiadała się również Agnieszka Nowak-Musiej, lekarka, Dyrektorka Biura Medycznego PZU Zdrowie.

- Sport wpływa na zdrowie, a zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Sport zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, a także chorób związanych ze sferą psychiczną, w tym aż o 20-30 procent ryzyko depresji - podkreśliła Nowak-Musiej.

Bardzo ciekawe spojrzenie na rolę aktywności ruchowej w procesie wychowywania dzieci i młodzieży przedstawiła Kinga Legieta, która zna to z autopsji zarówno jako profesjonalna siatkarka plażowa, jak i psycholożka sportu.

- Aktywność fizyczna pozwala nam zachować zdrowie, więc mam nadzieję, że również dzięki temu eventowi będzie to świetna lekcja nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla rodziców i opiekunów. Warto pamiętać, że mózg bardzo lubi ruch. Nasz mózg czuje się wyśmienicie, kiedy się ruszamy, bo powstają wówczas nowe połączenia nerwowe. Poza tym człowiek jest istotą stadną, potrzebujemy żyć z innymi ludźmi, a sport pomaga nam rozwijać umiejętności komunikacyjne i zdolności interpersonalne. Umiejętności społeczne są zaś czynnikiem chroniącym nas przed zaburzeniami. Sport uczy nas wytrwałości, kształtuje w nas zdrowe nawyki, dzięki niemu wiemy, jak dbać o sen, jak się dobrze odżywiać, a dla dzieci z trudną sytuacją rodzinną sport może być doskonałą odskocznią, ale i bezpieczną przystanią - wytłumaczyła Legieta.

Ze zdaniem Legiety zgodziła się Maja Makowska, ambasadorka SOS Wiosek Dziecięcych, znana szerzej jako "Sugar Woman", pierwsza diabetyczka na świecie, która ukończyła triathlon na dystansie Double Ironman. Podkreśliła ona, że sport wprowadza porządek w czasami pełen chaosu świat dziecka.

- Staram się promować misję SOS Wiosek Dziecięcych i to, co dobrego możemy - wspólnie działając - zrobić dla tych dzieci. Chcemy, by przykre zdarzenia z przeszłości jak najmniej oddziaływały na ich przyszłe życie. Sport odgrywa tu bardzo ważną rolę, bo nadaje nam rytm dnia i stawia wyzwania, które wprowadzają zadaniowość, a tak czysto biologicznie redukuje poziom stresu i wyzwala endorfiny - powiedziała Makowska.

Sport to nie tylko rywalizacja i zwycięstwa, ale i narzędzie wychowawcze, sposób na budowanie charakteru i często pierwszy krok do wiary w siebie. Pod tym ostatnim stwierdzeniem podpisała się zresztą Julia Nikolaj, podopieczna Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.

- Koszykówka mnie relaksuje, pozwala poznawać wielu nowych, wspaniałych ludzi, dążyć do celu i sprawdzać moją wytrzymałość nie tylko fizyczną, ale i psychiczną - powiedziała Nikolaj.

Po panelu dyskusyjnym rozlosowano również grupy wspomnianego już turnieju "Podaj piłkę", który odbędzie się 27 sierpnia na obiektach Bemowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a którego patronem medialnym będzie Polsat Sport. Tegoroczne zmagania będą już dwunastą edycją wydarzenia, które doskonale odzwierciedla hasła pomocy poprzez sport. Wśród uczestników, poza sześcioma drużynami z Polski, będą również zespoły z Niemiec, Włoch i Ukrainy.

Turniej przewidziany jest dla osób z rocznika 2009 i młodszych, ale organizatorzy, dbając nie tylko o wyrównaną rywalizację, ale i integrację najmłodszych adeptów futbolu, wprowadzili zasady, że w każdej ekipie może być maksymalnie 2 zawodników z najstarszego rocznika 2009, a ponadto w kadrze musi znaleźć się przynajmniej jedna dziewczynka.

Na uczestników czeka nie tylko mnóstwo gry (drużyny będą podzielone na dwie pięciozespołowe grupy, po których nastąpi faza pucharowa, a następnie spotkania o miejsca), ale i moc dodatkowych atrakcji. Po pierwszej części zmagań odbędą się widowiskowe pokazy sztuk walki (judo i jiu-jitsu) w wykonaniu grupy Perun Kraśnik, zaś po zmaganiach finałowych odbędą się mecze Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych z Reprezentacją Dziennikarzy Polskich oraz Reprezentacji Dzieci z Reprezentacją Dorosłych. Dla gości i kibiców przewidziano zaś całą masę pozaboiskowych atrakcji, w tym rozrywki dla dzieci oraz foodtrucki.

Celem przewodnim imprezy będzie jednak chęć niesienia pomocy. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 1984 roku pomaga dzieciom porzuconym, opuszczonym, zagrożonym utratą opieki rodziców. Jest częścią organizacji SOS Children's Villages, obecnej w ponad 130 krajach świata. W Polsce działają 4 Wioski SOS, gdzie dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych znajdują ciepły, kochający dom. Tylko w 2024 roku z pomocy Programów SOS skorzystało 2 489 polskich beneficjentów, w tym 1663 dzieci i młodzieży – 399 w opiece zastępczej oraz 1264 w Programie "SOS Rodzinie".