Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali. Kto wygrał? Wynik meczu

Czas na ostatnią rundę kwalifikacji do Ligi Konferencji. Raków pucharowe zmagania zaczął od dwumeczu z MSK Żylina. Podopieczni Marka Papszuna w pierwszym meczu eliminacji zwyciężyli Słowaków 3:0, a w drugim 3:1.

Kolejnym rywalem był izraelski klub - Maccabi Haifa. W pierwszym starciu polski zespół przegrał 1:0, ale rewanż "Medaliki" wygrały 2:0 po bramkach Petera Baratha i Lamina Diaby-Fadigi.

Czwartkowy rywal - Arda, w zeszłym sezonie bułgarskiej ekstraklasy zajął trzecie miejsce. W aktualnych rozgrywkach po czterech spotkaniach ma na koncie tylko pięć punktów i znajduje się w środku tabeli.

Piłkarze Blagova Aleksandra Tuncheva w tegorocznych eliminacjach do Ligi Konferencji wyeliminowali z walki o fazę zasadniczą HJK Helsinki oraz Żalgiris Kowno.

Raków - Arda. Kto wygrał? Wynik meczu

Jaki był wynik meczu Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali? Spotkanie ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 21:00.

MR, Polsat Sport