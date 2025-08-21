Rusza Orlen Finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Gdzie obejrzeć?

Niezwykle wyrównana stawka turnieju żeńskiego

W rywalizacji pań trudno jednoznacznie wskazać faworytki. W czołówce jest kilka par, spośród których każda może wygrać. W gronie pretendentek do medalu są reprezentantki Polski – Urszula Łunio i Małgorzata Ciężkowska. Siatkarki te są nie tylko liderkami rankingu, ale także świeżo upieczonymi brązowymi medalistkami mistrzostw Europy do lat 22. O złoto powalczą także ich kadrowe koleżanki – Marta Łodej i Julia Kielak. Wśród najlepszych wyników tej pary w tym sezonie wymienić należy czwarte miejsca w imprezach cyklu World Tour w Pradze i Krakowie oraz piąte w Spiez. Turniejową trójką są Agnieszka Adamek (Lewski Sofia) i Aleksandra Gromadowska (IPAG Volley Noventa). Wicemistrzynie Polski z ubiegłego sezonu zwyciężyły Orlen Beach Volley Toruń 2025, a także Mistrzostwa Nysy i Anielską Plażę. Tytułu mistrzyń Polski bronić będą Aleksandra Zdon i Justyna Tomala, które w tym sezonie kilkukrotnie stawały na podium Eliminacji Mistrzostw Polski, a w lipcu zwyciężyły w Orlen Beach Tour Łeba 2025.

– To bardzo intensywny czas w naszych karierach. W ciągu pięciu ostatnich tygodni rozegrałyśmy pięć turniejów i dopiero we wtorek wróciłyśmy z Baden – mówi Urszula Łunio, brązowa medalistka mistrzostw Europy do lat 22. – Czasu na regenerację nie ma, bo już jutro w Poznaniu rusza Orlen Finał Mistrzostw Polski. Tam również chciałybyśmy powalczyć o medal – dodaje jej partnerka Małgorzata Ciężkowska.

Silne wsparcie kibiców z pewnością odczują mieszkanki Poznania: Weronika Antczak i Justyna Czupryniak oraz Monika Gajtkowska i Gabriela Puławska. Oba zespoły miały okazję do zapoznania się z boiskami nad Jeziorem Rusałka podczas silnie obsadzonego turnieju Chwiałka Volley 2025. Weronika i Justyna zajęły w nim pierwsze miejsce, Monika i Gabriela czwarte. Tuż przed Orlen Finałem Mistrzostw Polski zespoły te spotkały się na podium Anielskiej Plaży w Toruniu. Justyna i Weronika zajęły tam drugie miejsce, a Monika i Gabriela trzecie. Obie pary reprezentują Poznań Beach Volley Group, którego członkowie na pewno będą głośno je dopingować. Na wsparcie z trybun liczą także pochodząca z Szamotuł Julia Gierczyńska i Częstochowianka Patrycja Jundziłł. Aktualne Akademickie Mistrzynie Polski i Europy również mają apetyt na medale w Poznaniu.

– Gra u siebie to coś wyjątkowego – podkreśla Weronika Antczak. – Trybuny nad Rusałką zawsze są pełne energii i potrafią dodać skrzydeł w najtrudniejszych momentach meczu. Podczas Orlen Finału Mistrzostw Polski chcemy zaprezentować się na swoim najwyższym poziomie i powalczyć o jak najlepszy wynik – dodaje.

Czy olimpijczycy sięgną po złoto w kategorii męskiej?

Wśród panów szczególną uwagę przyciągają Bartosz Łosiak i Michał Bryl – reprezentanci Polski, którzy należą do światowej czołówki. Brązowi medaliści mistrzostw świata to główni pretendenci do złotego medalu w Poznaniu. Wśród najlepszych osiągnięć obecnego sezonu należy wymienić choćby drugie miejsce w Starych Jabłonkach, czwarte w Brasilli i Ostravie oraz piąte w Montrealu. Wiceliderami rankingu są Piotr Kantor i Filip Lejawa. Członkowie kadry narodowej zajęli piąte miejsce w: Krakowie, Battipaglia i Ios.

– W Poznaniu wystartują najlepsze drużyny w kraju. Choć zwykle rywalizujemy na arenie międzynarodowej będzie to dla nas możliwość zmierzenia się z zupełnie innymi przeciwnikami niż zwykle - mówi Bartosz Łosiak. – Miło jest wrócić do Poznania po wielu latach. Pamiętam jak za czasów juniora miałem okazję grać na Plaży Wolności. Atmosfera zawsze była wspaniała. Mam nadzieję, że będzie też tak tym razem na Rusałce – dodaje Michał Bryl.

W gronie faworytów znajdują się także Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, którzy w tym sezonie są w wybornej formie. Waleczne tygrysy wygrały turnieje w: Sulejowie, Staszowie, Toruniu, Łebie i Przysusze. Ich stabilna gra i doświadczenie sprawiają, że są jednym z głównych kandydatów do wygrania w Poznaniu.

– Ten sezon jest dla nas jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym w całej karierze. Zdobyliśmy srebrny medal w Beach Pro Tour w Krakowie, co było już naszym ósmym medalem w rozgrywkach międzynarodowych. Wygraliśmy wszystkie cztery turnieje Orlen Beach Volley Tour, zapisując się tym samym w historii, a na dodatek zakończyliśmy to piątym złotem w Pucharze Polski. Niezależnie od tego, jak zakończy się ten sezon, już teraz możemy powiedzieć, że był wyjątkowy – mówi Jędrzej Brożyniak. – Oczywiście marzymy o kolejnym medalu Mistrzostw Polski, ale wiemy, jak mocna jest obsada i jak wysoki poziom prezentują wszystkie pary. Dlatego skupiamy się na każdym kolejnym przeciwniku i wierzymy, że praca, którą wykonaliśmy przez cały rok, pozwoli nam powalczyć o to, by zawiesić kolejne krążki na szyjach – dodaje Piotr Janiak.

Do grona kandydatów do podium zaliczają się także Piotr Kantor i Filip Lejawa, Piotr Groszek i Igor Ciemachowski, Tomasz Maziarek i Piotr Filipowicz czy Mateusz Podborączyński i Adam Lorenc. Lokalni kibice dopingować będą Tomasza Jaroszczaka, który zagra w duecie z Mateuszem Florczykiem oraz Mikołaja Kaczmarka, który wystąpi w duecie z Michałem Witkosiem.

Sport, emocje i rodzinny klimat

Orlen Finał Mistrzostw Polski rozpocznie się w piątek 22 sierpnia o godzinie 9:00. Pierwszego i drugiego dnia rywalizacji toczyć się będą mecze turnieju głównego. Finałowe mecze mężczyzn i kobiet zaplanowano na niedzielę 24 sierpnia. Zapowiada się weekend z siatkówką na najwyższym możliwym poziomie.

Transmisje z Finałów Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Informacja prasowa