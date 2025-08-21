Rywalki Polek odkryły karty. Oto skład na MŚ

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Mistrzostwa świata siatkarek rozpoczną się w piątek 22 sierpnia. Dzień przed inauguracją turnieju poznaliśmy skład reprezentacji Japonii. Drużyna z Azji prowadzona jest przez doświadczonego tureckiego trenera Ferhata Akbasa.

fot. FIVB
Tegoroczny turniej to 20. edycja mistrzostw świata siatkarek. Zawody zorganizuje Tajlandia, a potrwają one od 22 sierpnia do 7 września. Udział w czempionacie wezmą 32 drużyny.

 

Jedną z nich jest Japonia. W tegorocznej Lidze Narodów Azjatki zajęły czwarte miejsce, a w spotkaniu o brąz przegrały 1:3 z Polkami. Przed rokiem siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni sięgnęły natomiast po srebro.


Od tego sezonu szkoleniowcem Japonek jest doświadczony turecki trener Ferhat Akbas. Na dzień przed startem MŚ poznaliśmy skład reprezentacji.

 

Rozgrywające: Nanami Seki, Tsukasa Nakagawa
Atakująca: Yukiko Wada
Przyjmujące: Mayu Ishikawa, Yoshino Sato, Ayane Kitamado, Miku Akimoto
Środkowe bloku: Ayaka Araki, Haruyo Shimamura, Nichika Yamada, Airi Miyabe
Libero: Manami Kojima, Satomi Fukudome, Miiku Iwasawa

