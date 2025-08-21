Rywalki Polek odkryły karty. Oto skład na MŚ

Tegoroczny turniej to 20. edycja mistrzostw świata siatkarek. Zawody zorganizuje Tajlandia, a potrwają one od 22 sierpnia do 7 września. Udział w czempionacie wezmą 32 drużyny.

Jedną z nich jest Japonia. W tegorocznej Lidze Narodów Azjatki zajęły czwarte miejsce, a w spotkaniu o brąz przegrały 1:3 z Polkami. Przed rokiem siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni sięgnęły natomiast po srebro.



Od tego sezonu szkoleniowcem Japonek jest doświadczony turecki trener Ferhat Akbas. Na dzień przed startem MŚ poznaliśmy skład reprezentacji.

Rozgrywające: Nanami Seki, Tsukasa Nakagawa

Atakująca: Yukiko Wada

Przyjmujące: Mayu Ishikawa, Yoshino Sato, Ayane Kitamado, Miku Akimoto

Środkowe bloku: Ayaka Araki, Haruyo Shimamura, Nichika Yamada, Airi Miyabe

Libero: Manami Kojima, Satomi Fukudome, Miiku Iwasawa