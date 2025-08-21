Siemieniec: Znaliśmy atuty przeciwnika

Białostoczanie wygrali zasłużenie, po bramkach Jesusa Imaza i Afimico Pululu w pierwszej połowie, oraz Norberta Wojtuszka w drugiej. Pierwsza część w ich wykonaniu była bardzo dobra, w drugiej goście potrafili dłużej utrzymać się przy piłce, kilka razy swoje umiejętności musiał pokazać bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz.

- Gratulacje dla drużyny za zwycięstwo w pierwszej połowie, bo dopiero pierwsza połowa za nami. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego meczu. Ale to dwumecz, w drugim meczu trzeba potwierdzić to, co dzisiaj pokazaliśmy, potwierdzić, że zasługujemy na ten awans - mówił Siemieniec na pomeczowej konferencji prasowej.

- Wiedzieliśmy, z kim się mierzymy i znaliśmy atuty przeciwnika. Jeżeli chodzi o to, co na pewno zobaczyłem w meczu, to to, że na wideo widziałem, iż część zawodników naprawdę jest szybkich. Ale jak stanąłem przy linii to zobaczyłem, że naprawdę są bardzo szybcy - mówił szkoleniowiec o przeciwniku.

- I tak jak powiedziałem przed meczem, to jest groźna drużyna i podtrzymuje to zdanie po tym meczu. Dlatego pojedziemy tam na trudny mecz, jestem o tym przekonany - dodał.

Pytany o grę Jagiellonii ocenił, że zespół nieźle funkcjonował w wysokiej obronie, potrafił przejść po odbiorze do szybkiego ataku i z tego stwarzał zagrożenie. - Myślę, że były fajne fragmenty, kiedy wychodziliśmy spod pressingu, zmienialiśmy centrum gry i tam wchodziliśmy w atak szybki, przyspieszaliśmy grę - mówił Siemieniec.

PAP