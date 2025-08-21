Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Na którym miejscu jest Polska?

W pierwszym meczu fazy grupowej podopieczni Piotra Grabana zmierzyli się z Portoryko, triumfując w trzech setach.

Swój pierwszy mecz wygrał też Iran, ogrywając w czterech setach Kazachstan. Biorąc pod uwagę fakt, że starcie Kanady i Korei Południowej zakończyło się po tie-breaku, siatkarze Grabana są liderami grupy B po rozegraniu pierwszej kolejki.

W drugiej serii gier Biało-Czerwoni zmierzą się z Koreą Południową.

W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).

Na poprzednich mistrzostwach, które odbyły się w 2023 roku w Bahrajnie, młodzi polscy siatkarze wywalczyli piąte miejsce.

BS, Polsat Sport