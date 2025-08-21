Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Na którym miejscu jest Polska?
Trwają mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. Sprawdź, jak wygląda tabela grupy reprezentacji Polski na MŚ 2025. Na którym miejscu są polscy siatkarze?
W pierwszym meczu fazy grupowej podopieczni Piotra Grabana zmierzyli się z Portoryko, triumfując w trzech setach.
Swój pierwszy mecz wygrał też Iran, ogrywając w czterech setach Kazachstan. Biorąc pod uwagę fakt, że starcie Kanady i Korei Południowej zakończyło się po tie-breaku, siatkarze Grabana są liderami grupy B po rozegraniu pierwszej kolejki.
W drugiej serii gier Biało-Czerwoni zmierzą się z Koreą Południową.
W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).
Na poprzednich mistrzostwach, które odbyły się w 2023 roku w Bahrajnie, młodzi polscy siatkarze wywalczyli piąte miejsce.