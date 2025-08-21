To już oficjalne! Król strzelców Ekstraklasy przejdzie testy medyczne przed transferem

Koulouris to król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy. W 32 meczach polskiej ligi Grek zdobył 28 bramek. Do tego dołożył dwie asysty. Ponadto w pięciu spotkaniach Pucharu Polski strzelił trzy gole i zanotował jedno decydujące podanie.

Od miesięcy media informowały o rychłym odejściu napastnika z Pogoni. Najczęściej w jego kontekście przewijały się plotki łączące go z transferem do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Teraz wszystko wskazuje na to, że sprawy przyspieszyły.



W czwartkowe popołudnie Pogoń wydała bowiem komunikat w sprawie swojego zawodnika. Klub potwierdził, że Koulouris otrzymał zgodę na prowadzenie negocjacji z nowym zespołem oraz udanie się na testy medyczne.

"Zawodnik naszego klubu, Efthymios Koulouris, otrzymał od Pogoni Szczecin zgodę na rozpoczęcie rozmów dotyczących indywidualnych warunków kontraktu oraz na przejście testów medycznych przed transferem do nowego klubu. W związku z tym, zawodnik nie będzie do dyspozycji podczas jutrzejszego spotkania ligowego z Widzewem Łódź" - czytamy.

W bieżącym sezonie Ekstraklasy Koulouris rozegrał cztery mecze i strzelił trzy gole.