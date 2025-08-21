Wyjątkowy gość na zgrupowaniu polskich siatkarzy! Jego nie trzeba przedstawiać

Reprezentacja Polski siatkarzy obecnie przebywa na zgrupowaniu w Zakopanem. Biało-Czerwonych podczas przygotowań do nadchodzących turniejów odwiedził specjalny gość - były selekcjoner naszej kadry Andrea Anastasi.

Wyjątkowy gość na zgrupowaniu polskich siatkarzy! Jego nie trzeba przedstawiać
fot. Cyfrasport
Andrea Anastasi pojawił się na treningu reprezentacji Polski

Polscy siatkarze aktualnie przygotowują się do nadchodzących turniejów. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw wezmą udział w XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym zmierzą się z narodowymi drużynami Brazylii, Serbii i Argentyny, a następnie udadzą się na Filipiny, gdzie odbywać się będą tegoroczne mistrzostwa świata.

 

Nasi reprezentanci trenują teraz w Zakopanem. Jak się okazało, w hali, w której grają Polacy w środę pojawił się wyjątkowy gość. Przygotowania Biało-Czerwonych oglądał bowiem były selekcjoner naszej kadry Andrea Anastasi. Włoch opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie z treningu.

 

fot. Instagram

 

Anastasi był za sterami polskiej reprezentacji w latach 2011-2013. Poprowadził Biało-Czerwonych do między innymi zwycięstwa w Lidze Światowej i brązowego medalu mistrzostw Europy. Później Włoch w naszym kraju był także na ławkach trenerskich Trefla Gdańsk i Projektu Warszawa. Ostatnio pracował w zespole Gas Sales Bluenergy Piacenza.

 

Polacy swój premierowy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 13 września z Rumunią. W pierwszym etapie turnieju zmierzą się jeszcze z narodowymi drużynami Kataru (15.09) i Holandii (17.09).

AA, Polsat Sport
