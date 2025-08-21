Wyjątkowy gość na zgrupowaniu polskich siatkarzy! Jego nie trzeba przedstawiać

Polscy siatkarze aktualnie przygotowują się do nadchodzących turniejów. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw wezmą udział w XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym zmierzą się z narodowymi drużynami Brazylii, Serbii i Argentyny, a następnie udadzą się na Filipiny, gdzie odbywać się będą tegoroczne mistrzostwa świata.

Nasi reprezentanci trenują teraz w Zakopanem. Jak się okazało, w hali, w której grają Polacy w środę pojawił się wyjątkowy gość. Przygotowania Biało-Czerwonych oglądał bowiem były selekcjoner naszej kadry Andrea Anastasi. Włoch opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie z treningu.

fot. Instagram

Anastasi był za sterami polskiej reprezentacji w latach 2011-2013. Poprowadził Biało-Czerwonych do między innymi zwycięstwa w Lidze Światowej i brązowego medalu mistrzostw Europy. Później Włoch w naszym kraju był także na ławkach trenerskich Trefla Gdańsk i Projektu Warszawa. Ostatnio pracował w zespole Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Polacy swój premierowy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 13 września z Rumunią. W pierwszym etapie turnieju zmierzą się jeszcze z narodowymi drużynami Kataru (15.09) i Holandii (17.09).

AA, Polsat Sport