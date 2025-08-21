Zieliński odpadł z turnieju w Winston-Salem

Tenis

Jan Zieliński i amerykański tenisista Jackson Withrow odpadli w ćwierćfinale debla w turnieju ATP w Winston-Salem. W czwartek przegrali z rozstawionymi z numerem trzecim Portugalczykiem Francisco Cabralem i Austriakiem Lucasem Miedlerem 3:6, 2:6.

fot. PAP

ATP w Winston-Salem - Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla

W singlu w Winston-Salem grał Kamil Majchrzak. W środę odpadł w trzeciej rundzie.

 

Wynik meczu 1/4 finału gry podwójnej:

 

Francisco Cabral, Lucas Miedler (Portugalia, Austria, 3) - Jan Zieliński, Jackson Withrow (Polska, USA) 6:3, 6:2.

PAP
