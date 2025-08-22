As PlusLigi zmienia klub. Ma zakaz mówienia o transferze

O tym, że Tahta nie zobaczymy już na parkietach PlusLigi, poinformował sam... zawodnik. Estończyk zdradził w podcaście "Vorkpallivanked", że podpisał już kontrakt z nowym pracodawcą, ale do czasu oficjalnej prezentacji nie może mówić, kto nim jest.

- Nie mam pojęcia, z jakich powodów, ale w moim kontrakcie jest zapis, że nie wolno mi ujawniać nazwy mojego nowego klubu. Uchylę jednak rąbka tajemnicy i powiem, że przenoszę się na Półwysep Arabski - powiedział Taht.

32-latek nie ukrywa, że decyzję o tak radykalnej zmianie podjął pod wpływem wydarzeń z poprzedniego sezonu ligowego. Po zakończeniu rozgrywek PlusLigi Taht związał się krótkoterminową umową z katarskim klubem Police Union, z którym dotarł do finału krajowego Pucharu, a także półfinału Pucharu Emira.

- Ten miesiąc, który spędziłem w Katarze, dał mi pewne rozeznanie na temat tego, co się tam dzieje. Odpowiada mi tamtejszy styl życia, a oferta, którą mi przedstawiono, była wystarczająco dobra, by się na nią zgodzić. Jeżeli chodzi o zarobki, to powiem tylko tyle, że będą wyższe niż te, które proponowano mi w Europie - dodał Estończyk w podcaście "Vorkpallivanked".

Robert Taht jest doskonale znany polskim kibicom. Na parkietach PlusLigi spędził łącznie 6 sezonów, grając dla Cuprum Lubin, Asseco Resovii Rzeszów, PGE Skry Bełchatów i Cuprum Stilonu Gorzów. W siatkarskim CV ma również występy w Estonii, Turcji, we Włoszech, w Brazylii, Niemczech i Katarze.