Bayern przystępuje do obrony tytułu mistrzowskiego. Bawarczycy zdobyli już w tym sezonie pierwsze trofeum. W Superpucharze Niemiec okazali się lepsi od VfB Stuttgart. Bramkę w debiucie zdobył nowy nabytek Bayernu - Luis Diaz.

RB Lipsk ma za sobą nieudaną kampanie. W ubiegłorocznej Lidze Mistrzów w fazie ligowej zajęli zaledwie 32. miejsce wygrywając tylko jedno spotkanie. Rywalizacje w Bundeslidze zakończyli na siódmym miejscu przez co nie zobaczymy ich w nadchodzących europejskich pucharach.

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się remisem 3:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - RB Lipsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AK, Polsat Sport