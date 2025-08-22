Bundesliga: Bayern Monachium - RB Lipsk. Relacja live i wynik na żywo
Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipskiem w spotkaniu otwierającym nowy sezon ligi niemieckiej. Relacja live i wynik na żywo mecz Bayern Monachium - RB Lipsk na Polsatsport.pl.
Bayern przystępuje do obrony tytułu mistrzowskiego. Bawarczycy zdobyli już w tym sezonie pierwsze trofeum. W Superpucharze Niemiec okazali się lepsi od VfB Stuttgart. Bramkę w debiucie zdobył nowy nabytek Bayernu - Luis Diaz.
RB Lipsk ma za sobą nieudaną kampanie. W ubiegłorocznej Lidze Mistrzów w fazie ligowej zajęli zaledwie 32. miejsce wygrywając tylko jedno spotkanie. Rywalizacje w Bundeslidze zakończyli na siódmym miejscu przez co nie zobaczymy ich w nadchodzących europejskich pucharach.
Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się remisem 3:3.
Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - RB Lipsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.