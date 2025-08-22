Bundesliga wróciła z przytupem! Demolka w meczu Bayernu z RB Lipsk, hat-trick Kane'a

Bayern już do przerwy prowadził 3:0. Jako pierwszy piłkę w bramce umieścił Olise. Później Serge Gnabry asystował przy trafieniach Diaza i Olise. Druga połowa była popisem Kane'a, który w niespełna kwadrans trzykrotnie pokonał bramkarza RB Lipsk - Węgra Petera Gulacsiego.

W zeszłym sezonie Bayern zdobył mistrzostwo Niemiec po raz 34., natomiast Kane drugi raz z rzędu został królem strzelców Bundesligi. Przebieg meczu otwarcia na Allianz Arena wskazuje na to, że klub z Monachium i angielski napastnik zamierzają od samego początku walczyć o powtórzenie tych dokonań również w tegorocznych rozgrywkach.

Dla RB Lipsk była to pierwsza tak dotkliwa porażka w historii. "Byki" nigdy wcześniej nie przegrały różnicą sześciu bramek.

Bundesliga - 1. kolejka

Bayern Monachium - RB Lipsk 6:0 (3:0)

Bramki: Michael Olise 27, 42, Luis Diaz 32, Harry Kane 64, 74, 78

Bayern: Manuel Neuer - Konrad Laimer (69' Sacha Boey), Dayot Upamecano, Jonathan Tah (68' Kim Min-jae), Josip Stanisić - Serge Gnabry (68' Lennart Karl), Joshua Kimmich, Leon Goretzka (68' Aleksandar Pavlović), Michael Olise, Luis Diaz - Harry Kane (86' Jonah Kusi-Asare)

RB Lipsk: Peter Gulacsi - Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum - Yan Diomande (46' Antonio Nus), Xaver Schlager (69' Ezechiel Banzuzi), Nicolas Seiwald (88' Assan Ouedraogo), Xavi Simons, Johan Bakayoko (68' Christoph Baumgartner) - Lois Openda (46' Romulo)

Żółte kartki: Tah, Laimer, Kimmich, Olise (Bayern) - Orban (RB Lipsk)

Sędziował: Florian Badstuebner (Windsbach)

RI, PAP