Była reprezentantka Polski optymistycznie ocenia szanse polskich siatkarek. "Grupę mamy bardzo łatwą"

Brązowa medalistka mistrzostw Europy z 2009 roku nie wyobraża sobie, by Biało-Czerwone mogły się potknąć w fazie grupowej.

- Nie oszukujmy się, grupę mamy bardzo łatwą. Nawet Niemki w tym momencie nie wydają się być dla nas jakimś wielkim przeciwnikiem, ale w grupie jest to na pewno najmocniejszy rywal. Wszystko wskazuje na to, że w ćwierćfinale trafimy na Włoszki, które są bardzo dobrze grającym zespołem w ostatnim okresie - powiedziała Maj-Erwardt.

Polki nie mogą uniknąć w fazie pucharowej reprezentacja Italii, która nie przegrała 29 kolejnych meczów. Mogą się z nimi spotkać w 1/8 finału lub w ćwierćfinale.

- Nie ma zespołu, z którym nie można wygrać, ale też w ostatniej edycji Ligi Narodów Włoszki pokazały nam swoją siłę – w półfinale wygrały z nami 3:0 bez większej historii. Z każdej porażki wyciąga się jakieś wnioski. Myślę, że sztab będzie dokładnie analizował wiele meczów, każdą zawodniczkę indywidualnie, żeby ugryźć to taktycznie. Wszystko jest możliwe, ale będzie to niezwykle trudny mecz - podkreśliła.

Maj-Erwardt nie ukrywa, że awans do ćwierćfinału to zadanie minimum dla drużyny Stefano Lavariniego.

- Parząc na naszych rywali grupowych i to, jaki progres zrobiła nasza reprezentacja, to nie może być innego celu – podkreśliła.

Biało-Czerwone do nowego sezonu reprezentacyjnego przystąpiły w nieco odmienionym składzie. Karierę w zespole narodowym zakończyła wieloletnia kapitan Joanna Wołosz, a inne zawodniczki – Klaudia Alagierska, Maria Stenzel, Natalia Mędrzyk czy Monika Fedusio poprosiły o przerwę. Zdaniem Maj-Erwardt najbardziej odczuwalny jest brak Wołosz, która była liderką także poza boiskiem.

- Asia nie tylko kreowała samą grę na wysokim poziomie zarówno jakościowym i technicznym, ale była też wsparciem dla innych i to jest taka wartość pozasportowa. To są też niezwykle ważne elementy psychiki i mentalności dla zespołu. Miała on też duży autorytet wśród pozostałych zawodniczek, a do tego jest osobą, dla której liczy się przede wszystkim dobro drużyny. Obecna reprezentacja stanowi świetny kolektyw, może też nie potrzebuje takiej jednej liderki. Widać, że każda z tych dziewczyn daje coś od siebie tej drużynie. I to jest ich siłą, co sprawia, że mają dobre wyniki – oceniła.

Krótko przed mistrzostwami i wylotem do Azji Lavarini dokonał dwóch roszad w składzie w porównaniu do turnieju finałowego Ligi Narodów. O ile pojawienie się Sonii Stefanik w miejsce kontuzjowanej Weronki Centki-Tietianiec wydaje się w pełni uzasadnione, tak brak miejsca w kadrze dla rozgrywającej Alicji Grabki było dla kibiców sporym zaskoczeniem. Zastąpiła ją Marlena Kowalewska, która opuściła pierwszą część sezonu reprezentacyjnego z powodu rehabilitacji.

- Patrzę na to trochę z innej perspektywy i dla mnie nie było to aż takim zaskoczeniem. Selekcjoner stwierdził, że na ten moment Marlena bardziej pasuje do składu, do gry, może też postawił na jej większe doświadczenie. Lavarini zresztą zna Marlenę, współpracował z nią wcześniej. Nie można tej decyzji traktować tak, że któraś z tych zawodniczek jest gorsza. Ocenił, że akurat zabranie Marleny na mistrzostwa świata przyniesie więcej korzyści. Na końcu to trener odpowiada za te decyzje. To jest jego projekt, a on pełni rolę koordynatora i stara się to tak układać, żeby ów projekt przyniósł sukces – tłumaczyła.

W mundialu po raz pierwszy w historii wezmą udział 32 drużyny i zmienił się też format jego rozgrywania. Zespoły zostały podzielone na osiem grup po cztery reprezentacje, a dwie najlepsze awansują do rundy pucharowej. Medaliści rozegrają tylko siedem meczów, podczas gdy w 2022 roku tych spotkań musieli zaliczyć aż 12. Pięciokrotna mistrzynie Polski, która dwukrotnie wystąpiła na mistrzostwach świata (2006 i 2010) uważa, że taka formuła jest lżejsza przede wszystkich dla samych siatkarek.

- Poprzednie turnieje były bardzo intensywne, już tylko w pierwszej rundzie rozgrywałyśmy pięć spotkań, często dzień po dniu. W momencie, gdy po meczu jest dzień przerwy, no to jest ten czas na regenerację dla organizmu. Wiadomo też, że szybciej rozgrywa się te decydujące mecze z tymi najtrudniejszymi rywalami, ale chyba lepiej podejść do takiej rywalizacji będąc wypoczętym, niż gdy ma się ileś już meczów w nogach – podsumowała.

Pierwsze spotkanie MŚ Polki rozegrają w sobotę z Wietnamem (15.30 czasu warszawskiego). W poniedziałek zmierzą się z Kenią, a w środę z Niemcami.

AK, PAP