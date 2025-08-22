Co z Bartoszem Kurkiem i Norbertem Huberem? Nikola Grbić zabrał głos

Już w połowie września Polacy rozpoczną rywalizację na tegorocznych mistrzostwach świata. Na starcie Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Rumunii (13.09). Później ich oponentami w pierwszej fazie turnieju będą drużyny Kataru (15.09) oraz Holandii (17.09).

Przed tym arcyważnym turniejem nasza kadra zmaga się z problemami zdrowotnymi. W tym sezonie kontuzje dopadły już Aleksandra Śliwkę, Norberta Hubera czy Tomasza Fornala.

- To, co się dzieje w tym sezonie, nigdy wcześniej nie miało miejsca aż na taką skalę. Mimo wszystko staramy się znajdować rozwiązania tej sytuacji. Mając kontuzjowanego Tomka Fornala na finał Ligi Narodów, sięgnęliśmy po złoto, wprowadzając zmiany w składzie - powiedział na temat problemów zdrowotnych w reprezentacji Polski Nikola Grbić w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet.

Jak przyznał sam szkoleniowiec, urazy w tym sezonie to w znacznej mierze niefortunne przypadki.

- To nie jest kwestia przygotowania fizycznego. Jeżeli powtarzałyby się problemy z mięśniami brzucha czy kolanami, wtedy musielibyśmy się zastanowić, czy to nie kwestia obciążeń. W tym sezonie większość urazów to były zdarzenia losowe. Ktoś złamał palec, inny doznał urazu podczas gry w baggera na rozgrzewce, a jeszcze inny krzywo stanął na nodze, zeskakując z ataku - ocenił.

Grbić zabrał również głos w sprawie obecnej formy Bartosza Kurka i Norberta Hubera.

- Spędzili dwa tygodnie w Nysie. Bartek tam mieszka, a Norbert do niego dołączył, żeby nie mieć kolejnego tygodnia bez zajęć z piłkami. Zgłosiłem się z pytaniem do trenera Stali Nysa Marka Lebedewa, czy będzie szansa, żeby ta dwójka uczestniczyła w zajęciach na początku ich sezonu przygotowawczego i się zgodził. Jeśli mogę wykorzystać tę okazję, to chciałbym jeszcze raz podziękować Markowi za taką możliwość - stwierdził trener.

Przed mistrzostwami świata Biało-Czerwoni wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. To właśnie w tym turnieju kibice będą mogli ponownie zobaczyć na boisku między innymi Bartosza Kurka.

- Może się tak zdarzyć, że podczas Memoriału Wagnera Bartek rozegra dwa mecze, a Kewin (Sasak - przyp. red.) tylko jeden. Raczej nie planuję wystawić niegrających dotąd zawodników we wszystkich spotkaniach, bo nie dość, że po takiej przerwie byłoby to spore obciążenie, to jeszcze przez najbliższe dni zgrupowania w Zakopanem mamy naprawdę sporo pracy do wykonania. Dlatego w Krakowie nie będziemy jeszcze w najlepszej dyspozycji. To właśnie chcę podkreślić – wykorzystam Memoriał Wagnera jako etap przygotowań do mistrzostw świata. Nie przygotowuję szczytu formy na ten turniej towarzyski, tylko na mundial. Każdy dostanie szansę, ale cel na ten sezon mamy jeden - podsumował.

AA, Polsat Sport