Co za występ na mistrzostwach świata! Dwa finały Polki

Zakończyła się faza eliminacyjna rywalizacji solistek na Mistrzostwach Świata Seniorek w gimnastyce artystycznej. W Rio de Janeiro wystąpiły dwie Polki.



Liliana Lewińska zakwalifikowała się do finału wieloboju, który jest konkurencją olimpijską. To pierwszy start 17-letniej Liliany w seniorskich Mistrzostwach Świata. Zawodniczka UKS Kopernik Wrocław wywalczyła również kwalifikację do finału w układzie z maczugami. Trenerką Liliany jest Krystyna Leśkiewicz-Lewińska.



Na planszy w Rio de Janeiro bardzo dobrze zaprezentowała się także Emilia Heichel (SGA Kraków). Polka zajęła 28. miejsce, co jest poprawieniem wyniku sprzed dwóch lat o 3 lokaty. Trenerką Emilii jest Katarzyna Strychalska.



Finał wieloboju odbędzie się w piątek. Liliana Lewińska trafiła do pierwszej grupy, która rozpocznie rywalizację o godzinie 19.30 czasu polskiego. Zawody według planu potrwają do północy.



Finał układu z maczugami zaplanowano na niedzielę. Walka o medale w tej konkurencji rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.



Poprzednia Polka, która wystąpiła w finale MŚ seniorek to Joanna Mitrosz. W 2011 roku zajęła 8. miejsce w finale wieloboju, a rok wcześniej była 8. w wieloboju, 7. w układzie ze wstążką i 8. w układzie z obręczą.

Informacja prasowa