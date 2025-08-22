Co za występ na mistrzostwach świata! Dwa finały Polki

Liliana Lewińska, debiutująca w Mistrzostwach Świata seniorek, zakwalifikowała się do dwóch finałów najważniejszych zawodów gimnastyki artystycznej w tym sezonie. Wysokie 28. miejsce w wieloboju wywalczyła Emilia Heichel.

fot. Mariya Muzychenko
Liliana Lewińska ze świetnym występem na mistrzostwach świata

Zakończyła się faza eliminacyjna rywalizacji solistek na Mistrzostwach Świata Seniorek w gimnastyce artystycznej. W Rio de Janeiro wystąpiły dwie Polki.


Liliana Lewińska zakwalifikowała się do finału wieloboju, który jest konkurencją olimpijską. To pierwszy start 17-letniej Liliany w seniorskich Mistrzostwach Świata. Zawodniczka UKS Kopernik Wrocław wywalczyła również kwalifikację do finału w układzie z maczugami. Trenerką Liliany jest Krystyna Leśkiewicz-Lewińska.


Na planszy w Rio de Janeiro bardzo dobrze zaprezentowała się także Emilia Heichel (SGA Kraków). Polka zajęła 28. miejsce, co jest poprawieniem wyniku sprzed dwóch lat o 3 lokaty. Trenerką Emilii jest Katarzyna Strychalska.


Finał wieloboju odbędzie się w piątek. Liliana Lewińska trafiła do pierwszej grupy, która rozpocznie rywalizację o godzinie 19.30 czasu polskiego. Zawody według planu potrwają do północy.


Finał układu z maczugami zaplanowano na niedzielę. Walka o medale w tej konkurencji rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.


Poprzednia Polka, która wystąpiła w finale MŚ seniorek to Joanna Mitrosz. W 2011 roku zajęła 8. miejsce w finale wieloboju, a rok wcześniej była 8. w wieloboju, 7. w układzie ze wstążką i 8. w układzie z obręczą.

