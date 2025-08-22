Wraca Ekstraliga. Wielkie zmiany!

Ostatni wielki finał Ekstraligi dał nadzieję dla kibiców rugby w Polsce, że dyscyplina idzie w dobrą stronę. Pełne trybuny stadionu w Siedlcach, transmisja w Polsacie Sport, świetna oprawa no i naprawdę wysoki sportowy poziom meczu – to mogło się podobać nawet tym, którzy z rugby mają rzadko do czynienia.

W nowym sezonie takich meczów ma być więcej za sprawą zmiany systemu rozgrywek. Jesienią 10 drużyn zagra po jednym meczu z każdym rywalem, a wiosną liga zostanie podzielona na dwie grupy – mistrzowską oraz „pucharową”. W tej pierwszej będzie sześć drużyn, w niższej cztery. W grupie mistrzowskiej każdy zespół znów zagra po jednym meczu z każdym z rywali, a potem nastąpi kolejna nowa faza rozgrywek.

Półfinały „na krzyż”

Cztery najlepsze zespoły zagrają „na krzyż” półfinały – pierwsza z czwartą i druga z trzecią. W każdej parze będą dwa mecze. Rewanżowe, decydujące o awansie do finału starcie, zostanie rozegrane na boisku drużyny wyżej sklasyfikowanej po fazie grupowej. Finał jak w poprzednich latach również zorganizuje klub, który wygrał sezon zasadniczy – czyli od teraz fazę grupową. Podobnie będzie w przypadku małego finału czyli meczu o brąz.

Niżej też ma być ciekawie. Po rundzie grupowej zespoły z miejsc 6-8 zagrają również półfinały, a później mecze o miejsca. Z kolei dwie najniżej sklasyfikowane drużyny po fazie grupowej zagrają o pozostanie w Ekstralidze. Tu także będzie mecz i rewanż. 10 ekipa sezonu spadnie do I ligi.

Więcej meczów o stawkę

- W efekcie będziemy mieli zdecydowanie więcej meczów o stawkę. Już jesienią będzie ostra walka o wejście do pierwszej szóstki, bo chętnych jest co najmniej siedem drużyn – komentuje legenda polskiego rugby, były trener, wcześniej zawodnik, obecnie komentator m.in. Polsatu Sport Andrzej Kopyt.

- Wiosną w fazie grupowej każdy mecz będzie ciekawy. Bo w grupie mistrzowskiej zmierzą się zespoły z porównywalnym potencjałem. W grupie pucharowej będzie podobnie. Dzięki temu zobaczymy mniej meczów, w których przewaga jednego zespołu jest gigantyczna i mamy wyniki z różnicą 80-100 punktów. Półfinały i finały to już będzie absolutna wisienka na torcie tych rozgrywek. Praktyka poprzednich lat pokazuje, że mecze finałowe zawsze się wyróżniały – poziomem, oprawą, zainteresowaniem kibiców. Teraz to wszystko zacznie się już od półfinałów – przewiduje Kopyt.

Powrót akademików z Bielan

Legendarny szkoleniowiec dołączył tuż przed rozpoczęciem sezonu do sztabu szkoleniowego swego klubu macierzystego, z którym osiągał największe sukcesy – jako zawodnik i jako trenera. Mowa o warszawskim AZS AWF Warszawa. Wciąż najbardziej utytułowanym klubie rugby w Polsce, który ma na koncie 16 złotych medali oraz dwa razy tyle srebrnych i brązowych.

Akademicy z Bielan w pierwszym sezonie będą walczyli o utrzymanie. Wygrali I ligę i o awans do Ekstraligi mieli bić się z ostatnią drużyną poprzedniego sezonu Budmexem Białystok. Propozycja Polskiego Związku Rugby, by rozszerzyć rozgrywki do 10 drużyn i skończyć z „pustymi” przebiegami zespołów w każdej kolejce, została przez wszystkie kluby przyjęta pozytywnie. Teraz te słabsze ekipy muszą „tylko” przetrwać pierwszą rundę i starcia z gigantami ligi. Wiosną będą walczyły realnie o pierwsze zwycięstwa.

Sezon zaczyna się 23 sierpnia. Runda jesienna potrwa do połowy listopada. Wróci w połowie marca 2026. Runda finałowa zacznie się w ostatni weekend maja. Finał zaplanowano na 20 lub 21 czerwca 2026.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

I kolejka Ekstraligi rugby.

Awenta Pogoń Siedlce - AZS AWF Warszawa (sobota, godz. 16.00)

Life Style Catering RC Arka Gdynia - Edach Budowlani Lublin (sobota, godz. 16.00)

Energa Ogniwo Sopot - Drew Pal 2 Lechia Gdańsk (sobota, godz. 17.30)

ORLEN Orkan Sochaczew - Budmex Rugby Białystok (niedziela, godz. 15.30)

Juvenia Kraków - Budowlani WizjaMed Łódź (niedziela, godz. 16.30)

Materiały prasowe, Robert Małolepszy