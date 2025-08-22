Fornal znowu zaskoczył! I to przed mistrzostwami świata

Najważniejsza tegoroczna impreza siatkarska rusza już 12 września. Fornal, który jest pewnym punktem polskiej kadry, postanowił dobrze przygotować się do turnieju i nie chodzi tu o formę fizyczną, a o wygląd 27-latka.

Polski przyjmujący od dłuższego czasu szokuje swoimi pomysłami dotyczącymi włosów. Widzieliśmy już u niego przeróżne fryzury. Tym razem siatkarz zdecydował się na biało-czerwone barwy na swojej głowie. Dosłownie, jedną część pofarbował na biało, drugą na czerwono. Fornal opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać pracę fryzjera.

- Joker w mieście - napisał pod zdjęciem na swoim Instagramie.

Mistrzostwa świata 2025 odbędą się w dniach 12-28 września. Gospodarzem turnieju są Filipiny. Polska w grupie zmierzy się z Holandią, Rumunią oraz Katarem. Polacy na początku sierpnia wywalczyli złoto Lig Narodów. Fornal nie mógł zagrać w finale z powodu kontuzji.

IM, Polsat Sport