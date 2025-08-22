Gwiazda siatkarskiej reprezentacji nie zagra w meczu Polska - Wietnam! Jest oficjalny powód

Biało-czerwone od kilku są już Phuket, które jest jednym z czterech miast organizatorów mistrzostw świata. Biało-czerwone trafiły do grupy G, w której oprócz Wietnamu, zagrają z Kenią i Niemcami.

Wietnam to prawdziwa siatkarska egzotyka, a o tej reprezentacji stało się głośno podczas niedawno zakończonych mistrzostw świata U21. Dwie zawodniczki Wietnamu nie przeszły testu płci i drużyna została ukarana walkowerami w trakcie turnieju. Ten skandal miał dalsze reperkusje, bowiem krótko przed seniorskim mundialem liderka i kapitan reprezentacji Nguyen Thi Bich Tuyen została wycofana ze składu. Jako oficjalny powód podano względy osobiste.

Polki do turnieju przystępują w dużymi nadziejami, podbudowane zajęciem trzeciego miejsca w ostatniej edycji Ligi Narodów. W przypadku awansu do kolejnej fazy rozgrywek, biało-czerwone zmierzą się w 1/8 finału z jedną z drużyn grupy B - Włochy, Belgia, Słowacja, Kuba. Wszystko wskazuje na to, że w walce o awans do strefy medalowej nie unikną reprezentacji Italii, która jest głównym faworytem. Podopieczne Julio Velasco triumfowały na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu i Lidze Narodów w Łodzi, a na koncie mają 30 zwycięstw z rzędu w oficjalnych meczach.

Format MŚ mocno zmienił się w stosunku do ostatniej imprezy, rozgrywanej trzy lata temu w Polsce i Holandii. Powiększono liczbę uczestników z 24 do 32 drużyn, które rywalizują w ośmiu czterozespołowych grupach. Po dwie najlepsze ekipy awansują do fazy pucharowej. Medaliści, zamiast 12 spotkań, rozegrają tylko siedem.

Sobotni mecz Polski z Wietnamem rozpocznie się w sobotę o godz. 15.30 (czasu warszawskiego). W poniedziałek podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Kenią (15.30), a w środę z Niemcami (15.30).

