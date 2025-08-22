Gwiazdor Jagiellonii pożegna się z klubem? Pojawiła się oferta

W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia rywalizuje z Albańskim Dinamo City. Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek w Białymstoku, a podopieczni trenera Siemieńca wygrali pewnie 3:0. Jedną z bramek zdobył Pululu, dla którego było to czwarte trafienie w tym sezonie europejskich pucharów. Zawodnik urodzony w Angoli czuje się w Lidze Konferencji świetnie, czego potwierdzeniem jest korona króla strzelców poprzednich rozgrywek.

Jak informuje portal Goal.pl, jeszcze przed meczem z Dinamo Jagiellonia dostała propozycję sprzedania Pululu. Złożył ją Ferencvaros, który chce wyłożyć na napastnika 1,5 mln euro. Wydaje się, że kwota ta nie spełnia oczekiwań klubu z Białegostoku, jednak Węgrzy zapewne spróbują podbić ofertę. Podobno Ferencvaros nie jest jedynym chętnym do zakupu 26-latka.

Pytanie, czy i jak długo napastnik zostanie jeszcze w stolicy Podlasia? Rewanżowe spotkanie z Dinamem City odbędzie się w czwartek 28 sierpnia. Pululu do Jagiellonii trafił z Greuthert Furth, a karierę z seniorskim futbolem zaczynał w FC Basel.

Ferencvarosowi oddala się awans do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacyjnej Węgrzy przegrali 1:3 z Karabachem.

IM, Polsat Sport