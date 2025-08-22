Kamil Semeniuk powiedział "tak"! Słynny siatkarz poślubił swoją partnerkę (ZDJĘCIA)

Kamil Semeniuk i Katarzyna Dybciak są parą od 2018 roku. Latem 2022 siatkarz oświadczył się swej partnerce. Ich ślub był początkowo zaplanowany na 2024 rok, ale został przełożony z powodu igrzysk olimpijskich - w Paryżu Semeniuk wywalczył z drużyną srebrny medal.

Siatkarz poślubił swoją ukochaną w kościele pod wezwaniem świętego Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu. W uroczystości wzięli udział m.in. koledzy Semeniuka z reprezentacji Polski. Nie zabrakło również kibiców ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, w barwach której siatkarz odnosił wielkie sukcesy.

Semeniuk ostatnie miesiące może zaliczyć do udanych. Z Sir Safety Perugia wygrał Ligę Mistrzów, a z reprezentacją Polski sięgnął po złoto Ligi Narodów. Dobrą passę będzie chciał przedłużyć podczas mistrzostw świata, które zostaną rozegrane na Filipinach od 12 do 28 września.

RM, Polsat Sport