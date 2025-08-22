Kolejne zwycięstwo Polki! Główna drabinka US Open jest na wyciągnięcie ręki

Rywalką 20-letniej Klimovicovej w finale kwalifikacji będzie Łotyszka Darja Semenistaja. Pojedynek zaplanowano na czwartek wieczór polskiego czasu.

W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa, a w drugiej Maja Chwalińska.

Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

PAP