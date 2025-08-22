Kolejne zwycięstwo Polki! Główna drabinka US Open jest na wyciągnięcie ręki

Lindę Klimovicovą dzieli tylko jedno zwycięstwo od awansu do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. W drugiej rundzie eliminacji w Nowym Jorku polska tenisistka pokonała wyżej notowaną Francuzkę Jessikę Ponchet 6:3, 6:3.

fot. Instagram
Linda Klimovicova jest już blisko awansu do głównej drabinki US Open

Rywalką 20-letniej Klimovicovej w finale kwalifikacji będzie Łotyszka Darja Semenistaja. Pojedynek zaplanowano na czwartek wieczór polskiego czasu.

 

W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa, a w drugiej Maja Chwalińska.

 

Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

PAP
