Czas na ostatnią fazę kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polka w pierwszej rundzie wyeliminowała Amerykankę Alinę Korneevę 2:1 (7:6, 6:7, 6:4). W drugiej zdecydowanie pokonała Francuzkę Jessikę Ponchet w dwóch setach (6:3, 6:3). Teraz stoi przed historyczną szansą awansu do głównej drabinki Wielkiego Szlema. W turnieju Rolanda Garrosa była o krok od awansu, lecz w decydującym starciu uległa Leyre Romero Gormaz.

Przeciwniczka naszej rodaczki - Semenistaja, również regularnie stara się dostać do wielkoszlemowych imprez. W tym roku próbowała swoich sił w kwalifikacjach do Australian Open, Roland Garrosa i Wimbledonu, jednak ani razu nie udało się jej dostać do głównego turnieju.

Która zawodniczka awansuje do wielkiej imprezy?

Relacja live i wynik na żywo meczu Darja Semenistaja - Linda Klimovicova na Polsatsport.pl.

