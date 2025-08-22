Ma tylko 15 lat i już gra na mistrzostwach świata! Kim jest atakująca siatkarskiej kadry?

Siatkówka zna wiele młodych zawodników, którzy decydują o losach swojej reprezentacji narodowej. Wystarczy wspomnieć historie Wilfredo Leona w kadrze Kuby, Alessandro Michieletto w reprezentacji Włoch, braci Nikołow w Bułgarii czy chociażby najnowszy przykład Jakuba Nowaka, który przebojem wdarł się do kadry reprezentacji Polski.

Nie inaczej sytuacja ma się w siatkówce kobiecej, choć tutaj wiek zawodniczki występującej w Portoryko może zaskakiwać nawet największych fanów siatkarskich talentów.



Mowa o Decelise Champion - 15-letniej atakującej kadry Portoryko, która przebojem wdarła się na siatkarskie parkiety i decyduje o sile własnej reprezentacji. Zawodniczka zadebiutowała właśnie na mistrzostwach świata w meczu z Francją. Jej kadra przegrała spotkanie, ale Champion była jednym z jaśniejszych punktów swojego zespołu zdobywając 11 punktów.



Champion rozpoczynała siatkarską karierę w krajowym Vaqueras de Bayamón. W poprzednim sezonie grała już jednak we Włoszech w Volleyro Casal de Pazzi zajmując siódme miejsce w tabeli grupy D Serie B1. W tej samej drużynie występują czołowe talenty włoskiej siatkówki, w tym Arianna Bovolenta - córka znanego Vigora Bovolenty czy Nicole Mastrangelo - córka byłego wybitnego środkowego kadry Italii.



Kadrę Portoryko z Champion w składzie czekają jeszcze dwa grupowe spotkania z Grecją (24.08) oraz Brazylią (26.08). Spotkania będą kolejną okazją dla zawodniczki do zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu publiczności.

PI, Polsat Sport