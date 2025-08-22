Magazyn Olimpijski - 23.08. Transmisja TV i stream online

Czas na kolejne wydanie Magazynu Olimpijskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

fot. Polsat Sport
Magazyn Olimpijski - 23.08. Transmisja TV i stream online

Tematem kolejnego Magazynu Olimpijskiego będą zakończone w niedzielę 12. Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, czyli The World Games. Gośćmi Przemysława Iwańczyka w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego będą Rozalia i Arkadiusz Janora (srebrni medaliści w motosurfingu) oraz Martyna Kierczyńska (srebrna medalistka w muaythai) i Maciej Domińczak (trener reprezentacji Polski w muaythai). 

 

W programie posłuchamy też rozmów Mirosława Szczepanika z Julią Kozerską (złotą i srebrną medalistką we freedivingu), Zuzanną Kulą (złotą medalistką w trójboju siłowym), Madarą Freibergą i Dariuszem Myćką (brązowymi medalistami w tańcach standardowych) oraz Katarzyną Kochaniak-Roman (rzeczniczką prasową Polskiego Komitetu Olimpijskiego).

 

Nasi reprezentanci wywalczyli w Chengdu 14 krążków (6 złotych, 6 srebrnych oraz 2 brązowe) i zajęli bardzo wysokie, dwunaste miejsce w klasyfikacji medalowej.

 

Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10.30.

