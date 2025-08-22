Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę H

Reprezentacja Serbii jest aktualnym mistrzem świata od siedmiu lat, po triumfach w 2018 i 2022 roku. Serbki otrzymały automatyczny awans do turnieju jako obrońca tytułu. Aktualnie zespół przechodzi proces odmłodzenia i w tym roku zajął 15. miejsce w Lidze Narodów, spadając na dziewiątą pozycję w rankingu światowym.

Japonki wywalczyły bilet do Tajlandii zdobywając brązowy medal Mistrzostw Azji AVC 2023. W Lidze Narodów zajęły czwarte miejsce przegrywając w meczu o brąz z reprezentacją Polski. Japonia jest jednym z najbardziej utytułowanych krajów w historii mistrzostw świata kobiet, zdobywając złoto w 1962, 1967 i 1974 roku, srebro w 1960, 1970 i 1978 roku oraz brąz w 2010 roku w siedemnastu występach.

Ukraina wraca na mistrzostwa świata po ponad 30 latach. Awans na turniej zagwarantowało im miejsce rankingu FIVB, plasując się na 16. miejscu. Ukrainki dzięki dobrej dyspozycji w ostatnich latach zadebiutują w przyszłorocznej Lidze Narodów.

Kamerun wywalczył wyjazd do Tajlandii zdobywając brązowy medal mistrzostw Afryki dwa lata temu. Kamerunki nie wygrały ani jednego spotkania na mistrzostwach świata, biorąc w nim udział pięciokrotnie. Od dwóch lat nie rozegrały meczu zaliczającego się do światowego rankingu, w którym zajmują 44. miejsce.

Terminarz spotkań Grupy H:

Japonia vs Kamerun - 23 sierpnia godz. 12:00

Serbia vs Ukraina - 23 sierpnia godz. 15:30

Japonia vs Ukraina - 25 sierpnia godz. 12:00

Serbia vs Kamerun - 25 sierpnia godz. 15:30

Japonia vs Serbia - 27 sierpnia godz. 12:00

Ukraina vs Kamerun - 27 sierpnia godz. 15:30

AK, Polsat Sport