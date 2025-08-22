Siatkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten moment. W końcu rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata siatkarek. O triumf w międzynarodowej imprezie powalczą najlepsze zawodniczki globu, w tym oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego.

W turnieju udział biorą 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup, w którym rywalizują po cztery ekipy. Z każdej z nich awansują po dwie drużyny do 1/8 finału czempionatu.

Pierwsze mecze międzynarodowego turnieju rozegrane zostały w piątek 22 sierpnia, natomiast finał i mecz o brązowy medal zaplanowany jest na 7 września.

Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki meczów - 22.08:

2025-08-22: Czechy – Argentyna 1:3 (25:18, 23:25, 17:25, 24:26)

2025-08-22: Portoryko – Francja 1:3 (22:25, 18:25, 25:21, 14:25)

2025-08-22: Belgia – Kuba 3:0 (25:23, 25:14, 25:11)

2025-08-22: Holandia – Szwecja (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-22: Brazylia – Grecja (piątek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-22: USA – Słowenia (piątek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-08-22: Tajlandia – Egipt (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 6)

2025-08-22: Włochy – Słowacja (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)

AA, Polsat Sport