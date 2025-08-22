Mistrzostwa świata U-21 siatkarzy: Polska - Kanada. Relacja live i wynik na żywo
W trzecim meczu mistrzostw świata Polska zmierzy się z Kanadą. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Kanada na Polsatsport.pl.
Reprezentacja Polski wygrała dwa pierwsze spotkania w turnieju. Bez straty seta podopieczni Piotra Grabana pokonali Portoryko i Koreę Południową.
Kanadyjczycy w swoim pierwszym meczu po pięciosetowym boju musieli uznać wyższość reprezentacji Korei Południowej. Na poprzednich mistrzostwach Kanada zakończyła rozgrywki na 11. miejscu.
Oprócz starcia z Kanadą Biało-Czerwonych w pierwszej fazie tegorocznego turnieju czekają jeszcze dwa mecze. Przed nimi jeszcze spotkania z Kazachstanem (25.08) i Iranem (26.08).
Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Kanada U-21 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.Przejdź na Polsatsport.pl