Reprezentacja Polski wygrała dwa pierwsze spotkania w turnieju. Bez straty seta podopieczni Piotra Grabana pokonali Portoryko i Koreę Południową.

Kanadyjczycy w swoim pierwszym meczu po pięciosetowym boju musieli uznać wyższość reprezentacji Korei Południowej. Na poprzednich mistrzostwach Kanada zakończyła rozgrywki na 11. miejscu.

Oprócz starcia z Kanadą Biało-Czerwonych w pierwszej fazie tegorocznego turnieju czekają jeszcze dwa mecze. Przed nimi jeszcze spotkania z Kazachstanem (25.08) i Iranem (26.08).

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Kanada U-21 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.

