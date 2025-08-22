MŚ siatkarek 2025. Aktualna tabela polskiej grupy G. Miejsce Polek. Wyniki i skróty meczów

Tajlandia jest gospodarzem mistrzostw świata, które są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 roku. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Składy wszystkich reprezentacji. Kto gra w turnieju?

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego rywalizują w grupie G. Zagrają kolejno z Wietnamem (sobota, 23 sierpnia), Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) oraz Niemcami (środa, 27 sierpnia). Dwie najlepsze drużyny w tabeli tej grupy awansują do 1/8 finału.

Wyniki meczów polskiej grupy G w MŚ siatkarek 2025:

2025-08-23: Niemcy – Kenia (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-23: Polska – Wietnam (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-25: Niemcy – Wietnam (poniedziałek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-25: Polska – Kenia (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-27: Kenia – Wietnam (środa, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-27: Polska – Niemcy (środa, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

Tabela polskiej grupy G w MŚ siatkarek 2025:

- Kenia

- Niemcy

- Polska

- Wietnam

RM, Polsat Sport