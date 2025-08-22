MŚ siatkarek 2025. Składy wszystkich reprezentacji. Kto gra w turnieju?

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Po raz pierwszy w historii w finałach MŚ występują aż 32 reprezentacje. Trenerzy każdego z zespołów do kadry na tę imprezę mogli powołać po czternaście zawodniczek.

Drużyny podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Sprawdź, w jakich składach zagrają poszczególne reprezentacje w MŚ 2025 siatkarek.

Skład reprezentacji Argentyny na MŚ siatkarek 2025



[1] Elina Rodriguez – przyjmująca

[3] Azul Benitez – rozgrywająca

[5] Candela Salinas – przyjmująca

[6] Bianca Bertolino – przyjmująca

[7] Nicole Perez – przyjmująca

[9] Bianca Cugno – atakująca

[10] Daniela Bulaich – przyjmująca

[12] Avril Garcia – środkowa

[14] Victoria Mayer – rozgrywająca

[15] Antonela Fortuna – libero

[18] Martina Bednarek – atakująca

[19] Brenda Graff – środkowa

[20] Agostina Pelozo – libero

[21] Micaela Cabrera – środkowa.

Trener: Daniel Castellani.