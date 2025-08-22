MŚ siatkarek 2025. Składy wszystkich reprezentacji. Kto gra w turnieju?
Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet są rozgrywane w Tajlandii. W turnieju występują 32 reprezentacje. Jak wyglądają składy poszczególnych drużyn? Kto gra w siatkarskich MŚ 2025?
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Po raz pierwszy w historii w finałach MŚ występują aż 32 reprezentacje. Trenerzy każdego z zespołów do kadry na tę imprezę mogli powołać po czternaście zawodniczek.
Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek
Drużyny podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Sprawdź, w jakich składach zagrają poszczególne reprezentacje w MŚ 2025 siatkarek.
Skład reprezentacji Argentyny na MŚ siatkarek 2025
[1] Elina Rodriguez – przyjmująca
[3] Azul Benitez – rozgrywająca
[5] Candela Salinas – przyjmująca
[6] Bianca Bertolino – przyjmująca
[7] Nicole Perez – przyjmująca
[9] Bianca Cugno – atakująca
[10] Daniela Bulaich – przyjmująca
[12] Avril Garcia – środkowa
[14] Victoria Mayer – rozgrywająca
[15] Antonela Fortuna – libero
[18] Martina Bednarek – atakująca
[19] Brenda Graff – środkowa
[20] Agostina Pelozo – libero
[21] Micaela Cabrera – środkowa.
Trener: Daniel Castellani.
Przejdź na Polsatsport.pl