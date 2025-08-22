MŚ siatkarek 2025. Z kim zagra Polska po wyjściu z grupy? Potencjalni rywale w fazie pucharowej

W dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 roku w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata siatkarek. Wśród 32 uczestników jest również reprezentacja Polski. Drużyny podzielono na osiem grup, w każdej znalazły się cztery zespoły - po dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują do dalszej części turnieju.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek

Polskie siatkarki w mistrzostwach świata rywalizują w grupie G, która swoje mecze rozgrywa w Phuket,. Zmierzą się kolejno z reprezentacjami Wietnamu (sobota, 23 sierpnia), Kenii (poniedziałek, 25 sierpnia) oraz Niemiec (środa, 27 sierpnia).

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego będą faworytkami w tej stawce. Wietnam debiutuje w mistrzostwach świata siatkarek. Reprezentacja Kenii należy do czołówki na kontynencie afrykańskim, ale nie liczy się w rywalizacji z czołowymi drużynami świata; grała z Polską na igrzyskach w Paryżu i wyraźnie przegrały 0:3.

Kenia i Wietnam to drużyny z trzeciej dziesiątki rankingu FIVB. Znacznie wyżej jest notowana reprezentacja Niemiec - 11. miejsce, z którą Polki w ostatnich latach nie raz toczyły zacięte boje. Od 2022 roku, gdy kadrę prowadzi Lavarini, Polska grała z Niemcami osiem razy i wygrała wszystkie spotkania, ale cztery starcia rozstrzygnęła na swoją korzyść dopiero w tie-breaku. Mecz Polska - Niemcy najprawdopodobniej zadecyduje o tym, która z drużyn zajmie pierwsze miejsce w grupie G.



Z kim polskie siatkarki zagrają po wyjściu z grupy MŚ 2025?

Dwie najlepsze drużyny z grupy G wywalczą awans do 1/8 finału. W tej fazie rozgrywek skrzyżują się z czołowymi zespołami z grupy B. Jeśli Polska wygra grupę, zagra z drugą drużyną w tabeli grupy B, a jeśli zajmie drugą pozycję w tabeli - zmierzy się z najlepszą drużyną tej grupy. Zwycięzcy meczów B1–G2 oraz G1–B2 zagrają ze sobą w ćwierćfinale.

grupa B: Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja

grupa G: Polska, Niemcy, Kenia, Wietnam

W grupie B rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. To nie jest dobra wiadomość dla polskich siatkarek. O ile w starciach z trzema ostatnimi wymienionymi tu ekipami Polki będą faworytkami, to reprezentacja Italii jest najpoważniejszym kandydatem do złotego medalu MŚ 2025. Przed startem siatkarskiego mundialu podopieczne trenera Julio Velasco wygrały 28 meczów o punkty z rzędu, dwukrotnie triumfując w rozgrywkach Ligi Narodów i sięgając po złoto igrzysk w Paryżu. Jeżeli w rozgrywkach grupowych nie dojdzie do wielkiej sensacji, reprezentacja Polski w 1/8 finału lub w ćwierćfinale zmierzy się z reprezentacją Włoch.