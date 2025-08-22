Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kanada na mistrzostwach świat siatkarzy?

Polscy siatkarze bardzo dobrze prezentowali się w swoich poprzednich starciach podczas czempionatu. Biało-Czerwoni bez większego problemu pokonali zawodników z Portoryko, a następnie rozprawili się z siatkarzami z Korei Południowej. Należy zaznaczyć, że podopieczni Piotra Grabana w obu tych spotkaniach nie stracili ani jednego seta.

Teraz Biało-Czerwonych czeka kolejne starcie, w którym staną naprzeciwko Kanadyjczyków. Drużyna narodowa z Ameryki Północnej gorzej weszła w mistrzostwa świata, przegrywając w swoim premierowym meczu z Koreą Południową po tie-breaku. Nic zatem dziwnego, że na papierze to nasi siatkarze są faworytami zbliżającego się meczu.

Oprócz starcia z Kanadą Biało-Czerwonych w pierwszej fazie tegorocznego turnieju czekają jeszcze dwa mecze. Przed nimi jeszcze spotkania z Kazachstanem (25.08) i Iranem (26.08).

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kanada? Transmisja TV i stream online meczu polskich siatkarzy

Spotkanie Polska - Kanada na mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 zostanie rozegrane w sobotę 23 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 7:50.

AA, Polsat Sport