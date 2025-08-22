Nie żyje były trener siatkarskiej reprezentacji

Jak przypomniała estońska Federacja, Kalde rozpoczął przygodę z siatkówką stosunkowo późno, bo w wieku 16 lat. Szybko okazało się jednak, że pochodzący z Nomme (dzielnica Tallinna) nastolatek ma ogromny talent do tego sportu. Ago Kalde już w pierwszym sezonie w klubie sięgnął po wicemistrzostwo kraju juniorów i został powołany do kadry na turniej republik radzieckich. Będąc uczniem ostatniej klasy liceum został dostrzeżony przez znanego w Estonii szkoleniowca, Olega Sałundowa, który ściągnął go do Dynama Tallinn. Kalde błyskawicznie wkomponował się w nowy zespół i już w premierowym sezonie zdobył z klubem brązowy medal mistrzostw Estonii. Następnie - już jako student Instytutu Pedagogicznego w Tallinnie - kontynuował karierę najpierw w barwach macierzystej uczelni, a później w barwach Tallinna Kalev (złotych medalistów mistrzostw ZSRR z 168 roku!).

ZOBACZ TAKŻE: Klęska w eliminacjach ME. Trener siatkarek zrezygnował z pracy z kadrą

W 1970 roku Ago Kalde - za namową Ivana Dratsova, swojego wieloletniego trenera - rozpoczął karierę szkoleniową. Pracował między innymi z Tallinna Kalev, Florą Tallinn, a także żeńską reprezentacją Estonii. W trenerskim CV ma między innymi 4. miejsce, zdobyte w 1977 roku na Igrzyskach Młodzieży Związku Radzieckiego.

Po zakończeniu dość krótkiej, bo zaledwie siedmioletniej kariery szkoleniowej, pozostał przy sporcie jako działacz. W latach 1977-1984 był prezesem klubu Tallinna Kalev, następnie przez pięć lat piastował stanowisko dyrektora hali sportowej w stolicy Estonii, od 1989 do 2000 roku był dyrektorem ratusza w Tallinnie, a od 2004 do przejścia na emeryturę w 2024 roku - prezesem klubu sportowego TTU.

Pogrzeb byłego trenera żeńskiej reprezentacji Estonii odbędzie się 28 sierpnia w Rahumae pod Tallinnem.