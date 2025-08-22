Nowa siatkarka z Brazylii w Tauron Lidze! Klub ogłosił transfer

Mariana Brambilla (rocznik 2000) gra na pozycji przyjmującej. W swej karierze grała w klubach brazylijskich, a także w Stanach Zjednoczonych, Grecji (2021–22 Panathinaikos), Francji (2022–23 Pays d'Aix Venelles, 2024–25 Neptunes de Nantes Volley-ball), Peru (2023–24 Alianza Lima) i Włoszech (2025 Honda Olivero Cuneo). Teraz zasili ekipę wicemistrza Polski.

– Jestem bardzo podekscytowana tym sezonem. Nie mogę się doczekać, aby założyć barwy ŁKS, zagrać w tej atmosferze i poznać wszystkie dziewczyny. Wiem, jak wielka jest historia klubu i dam z siebie wszystko, aby osiągnąć nasze cele. Na pewno będziemy bardzo ciężko pracować – powiedziała Mariana Brambilla, cytowana przez klubowe media.